PSOE presenta 11 enmiendas "realistas" para realizar inversiones "necesarias" en Mérida

Ep./Rd.



El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 11 enmiendas parciales "realistas" a los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) que mueven más de 7 millones de euros y con las que se pretenden incluir inversiones "necesarias" para Mérida.



Así se ha referido el alcalde de Mérida y secretario general del PSOE local, Antonio Rodríguez Osuna, quien, acompañado de la portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha desgranado el contenido de las enmiendas a las cuentas referidas a la capital extremeña.



Osuna, que ha comparecido ante los medios junto a los terrenos en los que se ubicará el futuro Hogar de Mayores de Nueva Ciudad, ha recalcado que, entre las enmiendas, se encuentra una dotada con 500.000 euros para 2024 y otra para 2025 precisamente para ayudar a llevar a cabo dicha obra.



REUNIONES CON EL GRUPO SOCIALISTA



El alcalde de Mérida y secretario general del PSOE local ha incidido en que las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista son fruto de las reuniones mantenidas con la intención de que las cuentas regionales para este ejercicio de 2024 pudieran contener inversiones que entiende como "necesarias" para la ciudad.



En concreto, sobre el Hogar de Mayores de Nueva Ciudad, Rodríguez Osuna ha asegurado que "va a ser una realidad" pero demanda que la Junta de Extremadura colabore en su financiación en las anualidades de 2024 y 2025.



Al respecto, Rodríguez Osuna ha informado de que este lunes ha sido ya ha sido adjudicada la redacción del proyecto por 118.000 euros y, unas vez que se formalice, el arquitecto encargado tendrá dos meses para presentar el proyecto.



"Un proyecto que será como máximo de dos millones y medio de euros y este proyecto esperamos poder licitar la obra del Hogar en el segundo semestre de este año, es decir, el Hogar va a ser una realidad", ha sentenciado el también primer edil emeritense.



Otra de las enmiendas consideradas "importantes" por Osuna es la referida a la ampliación de la Escuela Oficial de Idiomas utilizando para ello el edificio que ocupaba la jefatura de la Policía Local y ubicado en la calle Almendralejo.



Respecto al resto de enmiendas, Antonio Rodríguez Osuna ha informado sobre una dotada con 300.000 euros para el Año Jubilar Eulaliense, otra con 200.000 euros para el inicio de los estudios y proyectos de lo que sería el sexto puente de la ciudad, otra también con 200.000 euros para la piscina olímpica climatizada, así como para el arreglo de obras de infraestructuras educativas o para que Ifeme se convierta en la tercera sede del Parque Científico Tecnológico.



Por ello, el secretario general del PSOE de Mérida ha agradecido al Grupo Socialista que haya tenido a bien presentar las 11 enmiendas y ha pedido al resto de grupos que las apoyen porque son "enmiendas de verdad realistas" y que ayudarían a "seguir cambiando la fisonomía" de la capital autonómica.



VEGA CRITICA EL "DESASTRE" DE PGEx



Por su parte, la portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha denunciado los "recortes" de la presidenta de la Junta, María Guardiola, en las inversiones en infraestructuras en los PGEx del año 2024.

En declaraciones a los medios de comunicación, la dirigente socialista ha desvelado que en las cuentas destinadas al presente ejercicio, aprobadas por PP y Vox, las partidas para infraestructuras aumentan en “solo” 1,6 millones de euros, mientras que solo la consejería de Vox (la de Gestión Forestal) el incremento es de 57 millones de euros.

“En la balanza de la señora Guardiola, ha pesado más la factura que le tiene que pagar a sus socios de la ultra derecha para poder seguir en el sillón de la Junta que el impulso a las inversiones en infraestructuras en Extremadura", ha dicho Vega.

En ese sentido, la diputada del PSOE ha lamentado también que no invertir en infraestructuras es condenar a la región a no generar riqueza, a no crear empleo, a no tener futuro, según informa la formación socialista en una nota de prensa.

Además, para la portavoz socialista, todo el esfuerzo que gasta Guardiola en reivindicar en Madrid, “algo que nos parece muy bien” ha reconocido, debería dedicarlo a trabajar y a invertir “lo que es de su competencia en Extremadura”.

Y es que, según sus palabras, “los gritos de Guardiola en Madrid se convierten en susurros en la región” y ha criticado que “la presidenta de la Junta comenzó a gobernar ya con muy poca credibilidad y van pasando los meses y todo empeora: es el momento de hablar menos, de trabajar más y de aclarar qué proyecto de región tiene, si es que tiene alguno”.

A este respecto, Vega ha explicado que una forma de impulsar las infraestructuras es atender alguna de las 11 enmiendas parciales presentadas por el PSOE de Extremadura a los presupuestos generales y que se centran en la ciudad de Mérida.

En el caso de la capital extremeña, en total, tal y como ha especificado, suman 7,4 millones de euros y, entre ellas, está la de cofinanciar el futuro centro de mayores de Nueva Ciudad.

Por tanto, para la portavoz del PSOE, “esto no son solo cifras, se trata de la calidad de vida de nuestros mayores, se trata de su dignidad, de dar respuesta a una generación que le debemos todo”.



OTRAS CUESTIONES

Por su parte, y a preguntas de los medios por una enmienda presentada por el PP para aumentar la financiación del Carnaval de Badajoz, reconocido como Fiesta de Interés Turístico Internacional al igual que la Semana Santa de Mérida, el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, ha considerado un "acierto" que haya subido esa partida presupuestaria.



"Nos parece maravilloso que se dote con esa cantidad de hasta 100.000 euros. También sería una oportunidad buena recordar que hay otras dos fiestas de Interés Turístico Internacional como son la Semana Santa de Cáceres y de Mérida", ha aseverado.



De este modo, ha considerado que "lo lógico y lo oportuno" sería que, si ya hay un decreto que regula las ayudas a las fiestas de Interés Turístico Regional, Nacional e Internacional, que "se apoyara con la misma cantidad" a las Semanas Santas de Cáceres y de Mérida. "Para situar en el mismo rango de importancia las declaraciones y las fiestas", ha indicado.