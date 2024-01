Unidas formula 281 enmiendas parciales al PGEx 2024, moviendo cerca de 300 millones

Ep.

Unidas por Extremadura ha formulado un total de 281 enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2024 elaborado por la Junta, y con las cuales mueve en torno a 300 millones de euros.



El objetivo de dichas enmiendas es, además de "fortalecer" los servicios públicos, "garantizar" los derechos a una educación y una sanidad públicas, así como a la Dependencia, y al mismo tiempo contribuir a afrontar los "grandes retos" del cambio climático y la igualdad entre hombres y mujeres.



De este modo lo ha explicado este lunes en rueda de prensa en Mérida la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien ha reprochado que, si bien la derecha y la extrema derecha "han vendido" los Presupuestos regionales para 20204 "como los más sociales de la historia", éstos "realmente" están "llenos de mentiras y de trampas" y no avanzan, entiende, hacia los "verdaderos retos como comunidad".



Entre otras propuestas, Unidas por Extremadura defiende --detrayendo lo necesario del "ingente" gasto farmacéutico actual-- una mayor dotación económica en las cuentas regionales para fortalecer la Atención Primaria; o incrementar las plazas de residencias de mayores en la comunidad.



También aboga por la bajada de las ratios en Primaria y Secundaria; aumentar las partidas para que los comedores escolares sean "universales"; apostar por la producción de resina y corcho; mayor dotación económica para mejorar las estaciones de autobuses; y "reponer" las partidas en cooperación y ayuda humanitaria "recortadas" por el Gobierno autonómico de PP y Vox.



Al mismo tiempo, Unidas por Extremadura apuesta por fomentar las lenguas extremeñas; incidir en la Ley de Memoria Histórica; recuperar el Dólmen de Guadalperal; un plan estratégico para el olivar tradicional; impulsar la bioclimatización de los centros escolares; impulsar un plan de dehesa para adaptar este ecosistema al cambio climático; y reconvertir las plazas de toros en centros culturales que estén "más adaptados a las necesidades actuales" de la sociedad.



Irene de Miguel ha reconocido que su grupo no tiene "muchas expectativas" de que se aprueben las enmiendas parciales que ha formulado, y ha lamentado que la Junta ni siquiera ha pedido hasta el momento una reunión a Unidas por Extremadura para plantear propuestas y "llegar a acuerdos".



"El Gobierno regional sólo escucha a Vox", ha criticado, al tiempo que ha incidido en que es la "primera vez" que a Unidas por Extremadura la Junta "no ofrece llegar a ningún acuerdo con la oposición" en materia de enmiendas presupuestarias.



((Habrá ampliación))