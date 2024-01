PSOE: Guardiola no muestra "ambición" y "miente descaradamente" a los extremeños

De esta forma, lo ha recalcado la portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, sobre le Mensaje de fin de año la presidenta de la Junta, María Guardiola, añadiendo que "miente descaradamente" a los extremeños.



Junto con ello, ha indicado que "el discurso fue todo un ejemplo de en lo que se está convirtiendo María Guardiola y, ante todo, fue un ejercicio mayúsculo de cinismo político, es decir, mentir sin vergüenza alguna, como ya tiene acostumbrados la presidenta del PP".



Para Vega, "es un ejercicio de cinismo político mentir sin pudor alguno en el discurso y abordar asuntos escondiendo la verdad a los extremeños y extremeñas".



En ese sentido, ha subrayado que no se puede hablar de lucha contra la violencia de género "a la vez que se gobierna gracias al partido machista de Vox o ha eliminado la Consejería de Igualdad".

La portavoz socialista recalca que "no se puede hablar de familias y autónomos cuando se les ha subido el IRPF en su tramo autonómico y se ha privilegiado a las grandes fortunas con la eliminación del impuesto de patrimonio".

Según Vega, tampoco se puede hablar de la guerra en Ucrania o en Gaza cuando se han recortado "drásticamente" las ayudas a la cooperación y se le falta "al respeto" al voluntariado o no se puede hablar de jóvenes, cuando en los presupuestos se las ha aplicado un "tijeretazo" del 40 por ciento en ayudas.



Asimismo, matiza que no se puede hablar de futuro cuando en estos meses de gobierno se ha dedicado a "ahuyentar proyectos empresariales" y Extremadura "empieza a perder posiciones de liderazgo en la nueva revolución verde y digital".



La portavoz del PSOE ha reconocido que María Guardiola "no puede hablar de entendimiento y diálogo con todos los partidos de la oposición porque ya llega tarde: ha elaborado sus primeros presupuestos eliminando la costumbre de reunirse primero con los grupos parlamentarios de la oposición como hacía el PSOE; muy al contrario, sólo ha hablado con la ultraderecha de Vox a quienes debe el ser presidenta".

Soraya Vega también ha lamentado que María Guardiola "no se ha puesto ni un sólo objetivo definido para 2024, ni una sola tarea clara, no se pone deberes porque no sabe a dónde quiere lleva a Extremadura y eso es un drama para esta tierra".



Para la portavoz socialista, quien dirige la región "no muestra ambición, ni coraje y, lo peor de todo, es incapaz de aportar soluciones claras a los problemas concretos de los extremeños y las extremeñas".



Y, Vega ha concluido que, en su Mensaje de Fin de Año, María Guardiola ha mostrado lo que es "una presidenta encantada de haberse conocido", que ha desarrollado una "enorme capacidad de hablar mucho y no decir nada", y que "miente descaradamente sin pudor alguno", lo que la convierte en "una política sin objetivos, sin ideas ni ideales, sin ambición y que practica un cinismo muy poco edificador para lo que Extremadura necesita en estos momentos".