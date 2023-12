PP, PSOE y Unidas urgen al Gobierno seguir con subida SMI hasta el 60% del salario medio

Ep./Rd.

Los Grupos Parlamentarios del PP, PSOE y Unidas por Extremadura han instado al Gobierno de España a continuar con la senda de crecimiento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar el 60 por ciento del salario medio nacional, quedando garantizado en el Estatuto de los Trabajadores.

En concreto, esta propuesta de pronunciamiento defendida este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Juan Ramón Ferreira ha contado con los votos en contra del Grupo Parlamentario de Vox, que había presentado una enmienda de modificación que ha sido rechazada.

En su intervención, Ferreira ha recordado que el PP "siempre ha buscado excusas" para subir el salario mínimo en España, sin embargo, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "no ha puesto ninguna a bajar los impuestos a los 1.200 ricos de la región que tienen patrimonios superiores a 2 millones de euros, a la vez que ha recortado servicios públicos y ha cargado sobre las familias y las clases medias y trabajadoras”.

Y es que, a su entender, “está claro que el PP no cree en la justicia social, ni en la mejora de los empleos y los salarios de las clases trabajadoras y medias”. En ese sentido, ha señalado que cuando el PSOE ha gobernado este país el salario mínimo ha subido un 153% en la etapa de Felipe González, un 42% con José Luis Rodríguez Zapatero y un 46% con Pedro Sánchez. Al contrario, con el PP, las subidas han sido de un 15% con José María Aznar o de un 14% con Mariano Rajoy.

A su vez, el también portavoz de Empleo del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura ha criticado en la sesión plenaria que mientras que “las dos primeras decisiones del Gobierno de España de Pedro Sánchez han sido subir el salario mínimo y las pensiones, las dos primeras del Gobierno de la Junta de Extremadura de María Guardiola fueron bajar los impuestos a los ricos (eliminando el impuesto al patrimonio) y recortar en servicios públicos (eliminando la gratuidad universal de los comedores y las aulas matinales”.

Al mismo tiempo, Juan Ramón Ferreira ha señalado que la subida del salario mínimo ha supuesto en la región de más de 80.000 trabajadores y trabajadoras vean cómo sus sueldos han aumentado en 344 euros al mes desde que gobierna el PSOE, es decir, las rentas más bajas han crecido un 20% en 2022.

A este respecto, el diputado socialista ha preguntado al PP de María Guardiola si están de acuerdo o no con subir el salario mínimo a 1.300 euros al mes como pretende el gobierno de Pedro Sánchez o si creen justo subir 300 euros al mes el sueldo a uno de cada tres trabajadores y trabajadoras de la región.

En este punto, Ferreira ha reclamado al PP que deje de enfrentar territorios y que, por una vez, se preocupe de las familias de las clases medias y trabajadoras mejorando la vida de la gente y avanzando en derechos, en igualdad y en justicia social.

No obstante, en su intervención, ha asegurado que se teme que el PP hará lo de siempre “votar no a la subida del salario, intentar bloquear en Europa (junto con Vox) estas subidas u oponerse a avances en materia laboral como hizo al votar no a la reforma laboral”, según informa la formación socialista en una nota de prensa.

Por ello, el diputado socialista ha finalizado su intervención subrayado que "está claro" que entre subir el salario mínimo y las pensiones o, por el contrario, bajar impuestos a los ricos y eliminar la gratuidad universal de los comedores y aulas matinales, el PP se queda con lo segundo pese a que sea lo peor para los extremeños y extremeñas.

ENMIENDA DE VOX

Por su parte, el diputado de Vox Javier Bravo Arrobas ha sido el encargado de defender la enmienda presentada por su grupo a la iniciativa socialista y que finalmente ha sido rechazada.

En dicha enmienda, Vox pedía modificar la formulación socialista obviando cuando se pedía continuar con la senda de crecimiento del SMI hasta alcanzar el 60 por ciento del salario medio nacional, y sustituirlo con instar a impulsar la subida de todos los salarios, especialmente los más bajos, así como "reducir drásticamente" las cargas sobre las empresas y la "regulación abusiva" que perjudica la generación de empleo.

OPINIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno del PP, la diputada María del Pilar Gómez de Tejada ha mostrado la posición a favor de su grupo a la hora de subir el SMI hasta alcanzar el 60 por ciento del salario medio, aspecto presente en su programa electoral, ha recordado.

En esta línea, la 'popular' ha demandado que haya acuerdo en esta subida, por lo que ha pedido al Gobierno nacional que lo suba con "consenso" y mirando a Extremadura.

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha echado en falta que el diputado Juan Ramón Ferreira mencionase en su intervención que un elemento central que cambió el paradigma de la subida del SMI es la presencia de espacio político de Unidas Podemos.

Así, y más allá de esta cuestión, González Frutos ha hecho hincapié en que la subida del SMI ha sido una medida que ha demostrado ser útil y un aspecto importante para corregir desigualdades.