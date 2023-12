Cae propuesta de Unidas para instar a Junta a negociar con Gobierno condonación de deuda

Ep.

Los votos del PP y Vox han rechazado este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura una propuesta presentada por Unidas por Extremadura para instar a la Junta de Extremadura a "abrir una negociación análoga a la de Cataluña", con el Gobierno de España que "permita el ahorro de los intereses y la amortización parcial de la deuda mediante mecanismos de condonación".

Esta propuesta de impulso, que también buscaba instar al Gobierno regional a "habilitar mecanismos de cálculo que garanticen servicios esenciales" y proponer al Gobierno de España la creación de un Fondo de Financiación Local, ha contado con el apoyo de los votos del PSOE y de Unidas por Extremadura.

En la justificación de esta propuesta, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías, quien ha lamentado que "desde hace años ha sido una constante en el debate político" que el modelo de financiación autonómica vigente "no ha sido capaz de garantizar el principio de suficiencia financiera", ya que "incluso más recursos no han bastado para proveer de servicios públicos en la cuantía y calidad que necesitamos".

Además, Macías ha considerado que "el funcionamiento de los fondos adicionales que se han ido implementando", han "desvirtuado el objetivo del equilibrio territorial y la aplicación del concepto de equidad", lo cual ha tenido como resultado que "muchas comunidades autónomas" entre ellas Extremadura, "han tenido una financiación claramente inferior a sus necesidades", y por tanto "han tenido que acudir recurrentemente al endeudamiento público".

Esto ha provocado que "las deudas de las comunidades autónomas se han multiplicado por 6,5 desde el año 2003 al año 2022", una deuda que, según Macías, "sigue siendo un elemento limitante para la financiación garantista de los servicios públicos esenciales y las inversiones, especialmente de la deuda adquirida masivamente".

En este contexto, ha señalado el diputado de Unidas por Extremadura, "se ha producido un proceso de negociación entre el PSOE con algunas organizaciones nacionalistas y progresistas para la conformación del Gobierno", y a raíz del cual "se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una quita" de deuda, que a su juicio "debe ser proporcional a todas las comunidades autónomas".

De acuerdo a sus cálculos, "esa quita supondría para Extremadura, en cuanto a condonación, utilizando exactamente el mismo porcentaje que se ha utilizado en Cataluña, 432 millones de condonación", a lo que según ha dicho, "habría que sumarle los intereses que se dejarían de pagar" que ha cifrado en 145 millones, lo cual "haría un total de 577 millones que creeemos que son imprescindibles para Extremadura".

El diputado ha defendido que "esta reducción de la deuda no puede hacerse de una manera incondicionada", sino que ha abogado por que "el menor gasto financiero y la no amortización de la deuda con el Estado tiene que ir destinada al incremento del gasto y la inversión en los servicios públicos esenciales, educación, sanidad y servicios sociales" así como "a la no realización de rebajas imposibles en los tributos cedidos ni en los impuestos propios por parte de las CCAA", ha reclamado.

Por todo ello, Unidas por Extremadura insta a través de esta propuesta que la Asamblea inste a la Junta "a abrir con carácter inmediato una negociación análoga a la de Cataluña con el Gobierno de España" y que "permita el ahorro de los intereses y la amortización parcial de la deuda".

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

Posteriormente ha tomado la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, ha lamentado que el Gobierno central "mientras venden España quieren comprar el silencio de los extremeños", lo que ha considerado "el timo de la estampita", ya que supone una "quita de 500 milloncillos de euros a los extremeños para darle 15.000 a los catalanes: 500 contra 15.000", ha apuntado.

El diputado de Vox ha alertado de que "lo que no cuentan es que si se condona esa deuda a las comunidades autónomas, esa deuda pasa al Estado y se sociabiliza", y para pagar, ha vaticinado que el Estado "va a elevar los impuestos", que pagarán "otra vez entre todos los españoles", tras lo que ha considerado que "los extremeños pasaríamos a endeudarnos todavía más de lo que estamos para que el felón de Pedro Sánchez siga estando en el Gobierno y pague sus deudas a los nacionalistas catalanes" ha criticado.

Por todo ello, Óscar Fernández ha señalado que no van "a instar a nadie a que se siente a aceptar un chantaje", ni van "a participar en humillar a España como lo hacen ustedes por cuatro perras que les dan en sus nóminas" con el objetivo de que "el sátrapa de Pedro Sánchez se mantenga en el poder porque la deuda no se va a volatilizar", ha concluido.

Posteriormente, ha tomado la palabra el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Rafael Lemus, ha recomenzado a la Junta de Extremadura que, a pesar de su negativa, "no renuncien a lo que le propone el Gobierno de España" respecto a la quita de deuda, ya que según ha apuntado, " ya hay comunidades autónomas del PP que están preguntando por lo bajini y a la ministra de Hacienda sobre de qué va a ir esto.

Lemus ha asegurado que "todos los partidos que han ostentado el Gobierno y que estaban en minoría, todos, PP y PSOE, han negociado con los independentistas un acuerdo de gobierno, todos han llegado a acuerdos fiscales", frente a lo que ha señalado que "en este momento hay una diferencia positiva", y que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez "el primero que llega a un acuerdo con los partidos independentistas en materia fiscal y va a beneficiar a todas las comunidades".

Así, el diputado socialista ha valorado que Pedro Sánchez sea "el único que sea capaz de llegar a un acuerdo con los independentistas en materia fiscal y beneficie al resto de los territorios".

Finalmente, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Hipólito Pacheco ha considerado que al PSOE se le debería "caer la cara de vergüenza" ya que no viene a la Asamblea "a defender a los extremeños" sino que "viene a defender su sillón y el de Pedro Sánchez, por siete votos, por unos años más en la Moncloa, por los privilegios de Pedro Sánchez, entre ellos el Falcon".

Pacheco ha relatado que Extremadura "no tuvo necesidad de acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)", tras lo que ha criticado que el PSOE "ahora pide la condonación de la deuda del FLA de Cataluña, que son 72.000 millones de euros, y la compara con la condonación del 20 por ciento del FLA de la deuda de Extremadura, que no llega ni a 400", ha criticado.

El diputado del PP ha considerado que Lemus "ha salido hoy aquí a provocar, a preparar su Congreso y nosotros no podemos dejar pasar por alto las mentiras, las falsedades y las manipulaciones que ustedes han manifestado aquí", tras lo que ha lamentado que "la ultraizquierda y la izquierda cada vez más ultra del PSOE, jamás podrá volver a defender el principio de igualdad y solidaridad sin que se le caiga la cara al suelo de vergüenza", ha concluido.