Guardiola: "España tiene una deuda con nuestra región y no queremos palabras, sino hechos"

Así, lo ha señalado durante una reunión de la Junta Directiva y Comité Directivo Regional, la presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, añadiendo que Extremadura va a pelear por lo que merece.

En este sentido, ha recordado que el pasado 28 de mayo los extremeños pidieron un cambio y se han conseguido sentar las bases para una Extremadura mejor, recalcando que, por ello, "se han hecho unos presupuestos con más de 8.127 millones de euros que reforzarán las políticas sociales e impulsarán nuestro tejido productivo".

Asimismo, ha subrayado que "se han bajado los impuestos, se han aprobado medidas para autónomos, se ha apostado por la contratación de personas con discapacidad, o se han adoptado decisiones con efecto inmediato en la sanidad extremeña".

Guardiola ha destacado que se va a impulsar una Agenda para el Liderazgo, la Modernización y el Avance de Extremadura. 'ALMA' de Extremadura como siglas de una estrategia de reparación y de priorización política.

Sobre la dignidad ferroviaria que reclama Extremadura, la también Presidenta de la Junta ha reiterado que "España tiene una deuda con nuestra región y no queremos promesas, queremos certezas. No queremos palabras, queremos hechos. Queremos reuniones de trabajo. No queremos eternizar nuestras peticiones, queremos compromisos firmes".

Asimismo, ha tenido unas palabras de recuerdo a Juan Carlos Sendín, alcalde de Nuñomoral, tristemente fallecido hace apenas días, asegurando que "era un auténtico referente en nuestro partido y un defensor y luchador del desarrollo de la comarca hurdana".

Por su parte, la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, que ha asistido a la reunión, ha incidido en que "los hombres y mujeres del Partido Popular debemos estar muy satisfechos de este 2023 porque gobernamos en 12 comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla, en más de 3.000 ayuntamientos y en muchas diputaciones provinciales".

En este sentido, ha reconocido sentirse "muy orgullosa de María Guardiola cuando he leído los presupuestos que se van a aprobar para 2024 en la Junta de Extremadura, donde 7 de cada 10 euros van a ir destinados para atender a los mayores, para garantizar la educación, la sanidad, la dependencia, en definitiva, para satisfacer las necesidades de todos los extremeños".