La Junta trabaja en plantear "opciones" al Gobierno para adaptar red transporte eléctrico

La Junta de Extremadura trabaja "intensamente" en plantear "opciones" al Gobierno central para adaptar la red de transporte eléctrico a las necesidades de la comunidad.



De este modo lo ha señalado este miércoles en una comisión en la Asamblea el secretario general autonómico de Economía, Empresa y Comercio, Víctor Píriz, quien en dicho sentido ha pedido que la Administración nacional "cumpla con Extremadura como debe cumplir" para "otorgar a los extremeños la posibilidad de industrializar" la comunidad.



Así, tras reconocer que la planificación eléctrica es "parte fundamental" de los "problemas" que se está encontrando el actual Gobierno regional en Extremadura en el área de atracción de inversiones, ha señalado que "hay un plazo abierto para intentar modificarlo hasta el 14 de enero" y que, en ese marco, la Junta va a trabajar "intensamente" en plantear "opciones" al Gobierno central.



Con ello, durante su intervención este miércoles en la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Asamblea para informar --a petición del PSOE-- sobre el estado actual de la Plataforma Logística, ha reconocido que "ahora mismo" existen "limitaciones" para acometer "el cien por cien" de la instalación de empresas en la misma "por los problemas en la planificación eléctrica" en la instalación, lo que lleva a que actualmente "hay muchas parcelas apagadas".



"En la situación actual de energía la Plataforma Logística no puede crecer más por el momento y estamos trabajando a destajo para acelerar el plazo de final de 2025 que aparece firmado en el convenio con Endesa Distribución" en el convenio firmado, ha señalado el secretario general.



En este sentido, ha añadido que "para todas aquellas empresas o proyectos industriales que presenten proyectos de instalación en la primera etapa de la Plataforma Logística de Badajoz en el momento actual no se dispone de potencia eléctrica disponible, aunque sí hay parcelas libres debido a la modificación del convenio eléctrico acordado entre la Junta de Extremadura y Endesa para dotar de energía la parcela ocupada por Amazon".



PLAZOS



Por otra parte, Píriz ha avanzado también que la duplicación de la carretera de Campomayor en la zona colindante a la Plataforma Logística del Suroeste Europeo está previsto que esté disponible en mayo de 2024.



También ha apuntado que la terminal ferroviaria de la Plataforma Logística está "prácticamente terminada" y se pondrá en servicio "antes de mitad" del año 2024.



En este punto, ha puesto en valor que tanto la Plataforma Logística, como Expacio Navalmoral y Expacio Mérida van a estar conectados con terminales ferroviarias "con la parte de España o del mundo que quieran" desde finales del primer trimestre de 2024, algo que es "importante" para la conexión de los productos de las empresas que se instalen en dichos polígonos con "cualquier parte del mundo de forma eficiente".



PP



Por su parte, la diputada del PP Pilar Gómez de Tejada ha destacado que el actual Gobierno regional está realizando "intentos para adelantar" la construcción de la subestación que permita que la Plataforma Logística de Badajoz tenga potencia eléctrica suficiente, aunque ha recordado que debido a la "planificación" anterior ésta prevista para 2025 o inicios de 2026.



"El problema es que tenemos una planificación eléctrica que hasta 2025-2026 nos la tenemos que comer, porque en el ministerio hicieron caso omiso", ha espetado sobre la "maravillosa herencia" (irónicamente) del anterior Ejecutivo autonómico del PSOE.



En la misma línea, la 'popular' ha incidido también en que el anterior presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "mintió" sobre la instalación de Amazon en la Plataforma Logística de Badajoz debido a que se iban a celebrar las elecciones autonómicas.



PSOE



A su vez, el diputado del PSOE Andrés Moriano ha defendido que en la Plataforma Logística "planificación ha habido" por parte del anterior Ejecutivo regional del PSOE, y ha pedido que el actual Gobierno extremeño se "ponga las pilas" en esta materia para que de cara al futuro se acometa la ampliación de la Plataforma Logística que facilite la atracción de empresas.



En este sentido, ha defendido que en dicha plataforma "hay suministro (eléctrico suficiente) con arreglo al convenio firmado entre la Junta de Extremadura y E-Distribución", toda vez que la empresa se compromete a "dotar a todas las parcelas que se requieren en la petición de la Junta del suministro eléctrico".



"En la subestación existente actualmente de Red Eléctrica y Endesa un centro de transformación está en funcionamiento y el segundo se va a desarrollar", ha remarcado.



Ha destacado, igualmente, que la Plataforma Logística ofrece a las empresas "condiciones inmejorables" para su actividad productiva, y sitúa a Extremadura como "imán" para la atracción de inversiones y ofrece "extraordinarias condiciones para el asentamiento de empresas y las transacciones comerciales; y es "nodo de comunicaciones" en el Gran Corredor Atlántico.



VOX



De su lado, el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha tachado de "horrible" la planificación de la Plataforma Logística de Badajoz llevada a cabo por el anterior Gobierno regional del PSOE, y ha reconocido que el "problema" de la potencia eléctrica necesaria en dicha instalación "preocupa" a su partido porque podría impedir la instalación de empresas en la misma.



Asimismo, ha pedido que los plazos se lleven a efecto "tal y como se plantearon en los proyectos iniciales" para completar las 132 hectáreas de la primera fase de Plataforma Logística de Badajoz.



"Pedimos que la Administración cumpla los plazos que tiene comprometidos y que las empresas concesionarias los cumplan", ha dicho, porque "hay 15 millones de euros para que se termine la obra en tiempo y forma".



Ha pedido también que la Junta aclare si el desdoblamiento de la carretera de Campomayor está ya finalizado, así como si el vial desde la rotonda de la A-5 hasta la parcela de Amazon está ya operativo o no.



UNIDAS POR EXTREMADURA



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha considerado "sorprendente" que un proyecto del "calibre" de la Plataforma Logística de Badajoz "queda en gran parte en el aire o aplazado en su desarrollo, que podría ser mucho más potente y completo" por un "problema de suministro eléctrico" en la distribución.



Esto, a su juicio, evidencia una "mala planificación" en esta materia, máxime tras recordar que Extremadura es una región "excedentaria" en la producción de electricidad.



"No tiene sentido que produzcamos electricidad para consumir en Madrid y que aquí no se puedan instalar industrias porque no tenemos electricidad", ha señalado Macías, quien ha pedido a la Junta que "mueva un poco el árbol" y "cambie cosas" para aprovechar toda la potencialidad de la Plataforma Logística de Badajoz sin necesidad de estar "pendiente de que una empresa distribuidora cree las instalaciones" eléctricas necesarias en el horizonte de 2025.