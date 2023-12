Junta desarrollará Agenda para el Liderazgo, la Modernización y el Avance de Extremadura

De esta forma, lo ha anunciado la Presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en un Foro celebrado en Badajoz, indicando que el Gobierno extremeño va a impulsar la Agenda para el Liderazgo, la Modernización y el Avance de Extremadura (ALMA).

Concretamente, entre los ejes de esa agenda, destacan las infraestructuras, comunicaciones, industria, transformación digital, el desarrollo sostenible y la cultura.

Según Guardiola, el primer paso de la mencionada Agenda lo estamos dando ya dentro de la Administración regional con la cuantificación de los recursos necesarios para la convergencia de nuestra región con el resto de CC.AA.

La Jefa del Ejecutivo Regional ha subrayado que "España tiene una deuda con nuestra región y vamos a ponerle números y plazos a nuestras peticiones. No queremos promesas, queremos certezas. No queremos palabras, queremos hechos. No queremos eternizar nuestras peticiones, queremos compromisos firmes. Y vamos a pelear por ellos".

Junto con ello, la presidenta extremeña ha sostenido que, en materia de financiación, es primordial incrementar el importe de reparto, "por eso, en una futura reforma del sistema de financiación vamos a exigir recursos suficientes con los que cubrir el coste de los servicios y el acceso de los extremeños a los mismos en condiciones de igualdad respecto al resto de España".

Asimismo, ha añadido que se instará al Gobierno a que promueva el crecimiento cohesionado del país con un Fondo de Compensación Interterritorial "que nos financie adecuadamente y que recoja una inversión territorializada y centrada donde más se necesita".

Tras hacer un repaso por las medidas puestas en marcha durante los 154 días al frente del Gobierno extremeño, como las rebajas de impuestos o la 'Tarifa 0' para autónomos, Guardiola ha insistido en que cree "en una Extremadura mejor".

La presidenta extremeño ha recalcado que "ésta sí que es una tierra firme. Hecha con el corazón y con el esfuerzo. Una tierra solidaria, generosa y única. Una tierra que avanza hacia el mañana convencida de su talento, de su capacidad de trabajo y de su honradez. Esas serán nuestras verdades. Esa será el ALMA de Extremadura".