PSOE apoya enmienda de totalidad de Unidas a unos PGEx de los "privilegios" y "recortes"

El diputado del PSOE en la Asamblea Jorge Amado ha anunciado que su grupo apoyará la enmienda a la totalidad que Unidas por Extremadura ha formulado sobre los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2024, ya que a su juicio se trata de las cuentas de los "privilegios" y los "recortes" y además no son sociales, porque "no puede existir jamás la justicia social si no hay justifica fiscal".

"Estos presupuestos no son sociales ni lo serán nunca mientras gobiernen ustedes y la ultraderecha", ha espetado a PP y Vox el diputado socialista, quien ha advertido de que en la región ya "todo el mundo sí sabe lo que hacen (el Gobierno regional) y lo que pretenden hacer: proteger y ayudar a una minoría privilegiada y castigar a través de políticas de recortes y de derechas a la mayoría social de esta tierra".

Así se ha pronunciado Jorge Amado durante la fijación de posiciones de su grupo ante la enmienda de totalidad de Unidas por Extremadura formulada a los Presupuestos de la comunidad para 2024, y que a su juicio son "injustos, ineficaces e inútiles para el gran reto sobre todo que tiene esta tierra por delante".

"Coincidimos prácticamente en la totalidad de la enmienda, en los argumentos y en la visión de lo que representan y suponen los presupuestos", ha espetado a Unidas por Extremadura el diputado del PSOE, quien ha criticado durante su intervención el modelo "caro e ineficiente y profundamente injusto" que trata de aplicar en la comunidad el actual Gobierno autonómico de PP y Vox.

"No han decepcionado para nada. Ya sabíamos que el PP por separado es un auténtico desastre elaborando presupuestos, pero es que ustedes juntos la derecha y la extrema derecha son una auténtica calamidad, son aún peor", ha espetado Amado, quien ha añadido que los 'populares' y Vox "son un auténtico peligro".

En este sentido, ha apuntado que "lo que verdaderamente tiene Extremadura es una condena con la derecha y la extrema derecha" porque "más allá de los discursos grandilocuentes" de la presidenta de la Junta, María Guardiola, "es el momento de hacer", y los PGEx "contentan a una minoría privilegiada y a los socios de Vox".

En la misma línea, ha criticado que la Junta "recorta sin pudor en la concertación social, en las políticas de cooperación, en las políticas de juventud y en la memoria democrática" mientras "triplican la financiación del chiringuito de Vox".

INGRESOS

Por otra parte, Jorge Amado ha pedido a la Junta que reconozca que los PGEx son los "más altos de la historia" gracias a la gestión socialista en el Gobierno central y en el anterior Ejecutivo extremeño, gracias a las entregas a cuenta y al remanente de tesorería de 342 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y gracias al programa operativo de fondos europeos, ha incidido.

Al respecto, ha reprochado que "mientras el Gobierno de España destina los mayores recursos de la historia a las CCAA y a las entidades locales", la Junta lo aplica de una manera "ineficiente e incapaz".

Finalmente, ha considerado que el actual Gobierno autonómico se encuentra en "los mundos de yuppie", porque "el presupuesto del año pasado fue histórico porque priorizaba a las clases medias y trabajadoras y reforzaba los servicios públicos y era fiscalmente justo", pero el actual "son los presupuestos de los privilegios" y que "ha servido en bandeja de plata los caros ágapes y los excesos fiscales a los más ricos en Extremadura".