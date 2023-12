El PP rechazará la enmienda de totalidad del "no por el no" del PSOE por ser "destructiva"

Ep.



El portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha anunciado que su grupo votará en contra de la enmienda de totalidad que el PSOE ha formulado contra los Presupuestos de la comunidad (PGEx) elaborados por la Junta para 2024, al considerar que la misma es "destructiva", además de "totalmente irresponsable".



Así, y tras criticar la enmienda del PSOE del "no por el no", como según ha indicado está practicando dicho partido en su forma de hacer oposición en la comunidad, ha argumentado que con los PGEx 2024 los extremeños se van a ver beneficiados de políticas con las que el Gobierno regional de María Guardiola ya está dando "la vuelta" a la comunidad tras la gestión socialista.



En este sentido, en el turno de fijación de posiciones de su grupo tras la defensa socialista de su enmienda de totalidad, Sánchez Juliá ha incidido en que el actual Ejecutivo regional gestiona para "servir a los extremeños" mientras que los socialistas cuando gobiernan lo hacen para "servirse a sí mismos".



"Extremadura ya se ha vengado del pasado mandándoles a ustedes a la oposición. Extremadura les ha cortado las alas y los extremeños le han puesto ahí", ha espetado a los socialistas, al tiempo que ha rechazado la enmienda de totalidad del PSOE por estar "cargada de irresponsabilidad y aderezada de muchísimo resentimiento".



En esta línea, ha considerado que los socialistas van a tener que "explicar" a los extremeños por qué se oponen a unos PGEx 2024 que son "los más altos de la historia" en su dotación, y ha desgranado algunas de las partidas que las cuentas regionales encierran, como la de que siete de cada 10 euros de los mismos se destinan a gasto social.



En la misma línea, el 'popular' ha destacado que los PGEx 2024 dedican 117 millones más a políticas económicas que el anterior; así como que son los presupuestos que "consolidan la segunda bajada de impuestos en cuatro meses" y "son las cuentas del cambio, del progreso, del cumplimiento, y el resto son cuentos, sus cuentos (del PSOE)".



DAR LA VUELTA A LA COMUNIDAD



Con ello, frente al modelo del PSOE de "pobreza", Sánchez Juliá ha remarcado que el actual Gobierno regional de María Guardiola intentará "dar la vuelta" a la situación para que Extremadura deje de estar "a la cola de todo", después de que además los socialistas con su gestión se "han cargado a la clase media".



"Éste es el mejor presupuesto para Extremadura porque le da la vuelta a lo que ustedes han hecho en los últimos años" en los que las políticas de igualdad del PSOE "no han servido para nada", ha defendido Sánchez Juliá, quien ha resaltado que los PGEx 2024 además "incrementan la financiación de la UEx, buscan la calidad educativa, y van a generar la creación de nuevas ayudas para inglés extraescolar para alumnos de la ESO", entre otras medidas.



Al mismo tiempo, ha criticado la "bola" que generó el PSOE en la comunidad, dejando a "50.000 mujeres buscando empleo y a 41.000 desempleados de larga duración", y ha incidido en que los PGEx "darán oportunidades a los jóvenes y los autónomos".