Isabel Pantoja, Amaral, Raphael o Los Chichos actuarán en el Stone&Music de Mérida 2024

Ep.

La novena edición del Stone&Music Festival que se llevará a cabo en Mérida durante los próximos meses de junio y septiembre estará protagonizada por artistas como Isabel Pantoja, quien dará el pistoletazo de salida sobre las arenas del Teatro Romano, así como Amaral, Raphael o Los Chichos.



La decisión de dividir los conciertos en "dos partes" (junio y septiembre) persigue el propósito de "seguir dándole más visibilidad a Mérida y a Extremadura, ya que la mayoría de las giras de los artistas internacionales que vienen a España son en los meses de junio y julio", según ha explicado el director de ese festival, Carlos Lobo, este viernes en rueda de prensa.



Así, Isabel Pantoja abrirá la cartelera el 1 de junio con su 'Gira 50 Años' para celebrar, con sus temas más emblemáticos, medio siglo de carrera en la industria musical.



A la tonadillera le seguirá el día 2 del mismo mes, repitiendo una vez más sus actuaciones en el Teatro Romano desde que comenzó el festival en 2016, Raphael, quien presentará su 'Tour Victoria 2024' en pro de repasar los grandes éxitos de su repertorio.



También repetirá en Mérida, tras su concierto en 2021, el dúo zaragozano compuesto por Eva Amaral y Juan Aguirre el día 7 de junio y, tras ellos, se subirá por primera vez al escenario romano la banda británica de rock Status Quo para inaugurar el día 14 su gira 'SQ24' por España.



La primera parte de esta edición del Stone&Music Festival se cerrará el 21 de junio con la interpretación del octogenario Tom Jones, quien hasta el momento sólo ha confirmado en el país su concierto entre las milenarias piedras del Teatro Romano.



ACTUACIONES PARA TODOS LOS PÚBLICOS



Tras confirmar a estos artistas, Carlos Lobo ha advertido que "esto es simplemente un primer avance" y que, en las "próximas semanas o días", darán a conocer nuevas actuaciones, siempre con el horizonte a la vista de hacer "más internacional" el festival.



En este sentido, el director ha informado de que les han hecho ofertas a Juanes y Lola Índigo, artistas cuyos conciertos no pudieron celebrarse en esta edición por cuenta de las adversidades meteorológicas, dado que les consta que "el público no deja de pedirlo".



Finalizado el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que se celebrará en el mismo escenario que el Stone&Music durante los meses de julio y agosto, el trío de Los Chichos se despedirá del público extremeño el 1 de septiembre, tras una andadura musical que comenzó en 1974 con la publicación de su primer disco 'Ni más ni menos'.



Por su parte, el violinista de origen libanés y ascendencia armenia Ara Malikian repetirá por segunda vez en el Teatro Romano, con un espectáculo que se constituye como "un encuentro" con el niño que no pudo ser y que "hubiera soñado ser", que coincidirá con el Día de Extremadura, celebrado cada 8 de septiembre.



A fin de llegar al público más joven, el festival ha confirmado para el 13 de septiembre a los cantantes Álvaro de Luna y Marlon en forma de concierto doble.



Las entradas saldrán a la venta este sábado, día 16, a partir de las 10,00 horas en la página web del festival, así como las taquillas del Hotel Mérida Palace permanecerán abiertas mañana y tarde durante toda la jornada para que el público pueda hacerse con ellas de manera presencial.