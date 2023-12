Comité Antisida extremeño pide una asignatura de 'Educación para la salud' en las aulas

Ep./Rd.

El presidente del Comité Antisida de Extremadura (CAEX), Santiago Pérez Avilés, ha reivindicado la necesidad de que en las aulas se imparta una asignatura de 'Educación para la salud', ya que "la mayor parte" de las nuevas infecciones se dan en jóvenes de 20 a 30 años.



En este sentido, en un acto celebrado este viernes en la Asamblea con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, Pérez Avilés ha explicado que existe una "percepción menor del riesgo por parte de la juventud", ya que en sus charlas en los centros educativos han advertido una falta de "toma de medidas de precaución" ligada a la falsa concepción de que el VIH "es algo que le puede pasar a otras personas, pero no a ellos".



Actualmente, en Extremadura hay entre 1.300 y 1.500 personas que viven con VIH y cada año se registran de 30 a 50 nuevos casos, según las cifras comentadas por el presidente de CAEX.



Al respecto, aunque Pérez Avilés ha celebrado que se está consiguiendo "un menor número de infecciones", ha asegurado que la población "no puede darse por satisfecha mientras sigan infectándose las personas" y continúe la "falta de conciencia sobre lo que es el VIH" especialmente entre los más jóvenes.



Por otra parte, el presidente de CAEX ha recordado que, aunque no se puede "permanecer en alerta de manera permanente", sí es importante tener claro que la prevención siempre va a ser la "mejor estrategia". Por ello, el lema escogido para esta jornada ha sido el de 'El VIH se puede prevenir, tú decides'.



También ha recalcado que hay que continuar investigando tratamientos, posibles curas y/o vacunas preventivas eficaces, así como ha invitado a "todas las personas" que tengan una vida sexual activa a que se realicen al menos "una prueba al año".



Sobre estas pruebas, el presidente ha reivindicado la importancia de que sean fácilmente accesibles en todos los lugares, así como anónimas, confidenciales y gratuitas.



ELIMINACIÓN COMPLETA DE LOS ESTIGMAS



En el acto también ha intervenido la vicepresidenta primera de la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito, quien ha mostrado el "firme compromiso" de la Cámara regional con los objetivos de la agenda ONUSIDA para el año 2030, al que ha añadido la eliminación completa “de los estigmas y la discriminación asociadas al VIH”, así como garantizar “una alta calidad de vida” de las personas afectadas.

Además, ha recordado que los objetivos para 2030 “se concretan en que un 95% de las personas infectadas por VIH estén diagnosticadas, que 95% de esas personas reciban tratamiento y que un 95% de las personas que reciben ese tratamiento tengan carga viral indetectable”.

“A esos objetivos hay que añadir dos más: que el 95% por ciento de las personas que viven con VIH tengan alta calidad de vida y que haya un 0% de estigma", ha argumentado.

Por eso, Garlito ha pedido "un esfuerzo de solidaridad colectiva para que frente a los prejuicios se imponga la dignidad, frente al estigma los derechos y frente a la discriminación la igualdad”, ha añadido, según informa el Parlamento regional en una nota de prensa.



Por su parte, la directora general de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud, Yolanda Márquez Polo, ha afirmado que “el trabajo y la lucha contra el VIH y el sida no puede ser algo individual, sino un proceso global que requiere de la implicación de todos”.

Por eso, según sus palabras, “es necesario propiciar que las personas que viven con el VIH y las entidades que las representan participen activamente en la toma de decisiones y se les dé un papel fundamental en el diseño, puesta en marcha y seguimiento de la respuesta hacia el sida”.



VIVIR, RESISTIR, AMAR Y ENVEJECER



Cabe apuntar que durante el acto celebrado en la Asamblea se ha realizado la lectura de un manifiesto por parte del presidente de CAEX, quien ha puesto voz a las palabras escritas por personas que viven con VIH. En él, éstas han celebrado el poder envejecer, verse, tocarse y sentirse "viejas" ya que "muchas" de ellas "jamás" pensaron que pudieran hacerse mayores.



"Nos diagnosticaron cuando el VIH era una sentencia de muerte y tuvimos, con el tiempo, que aprender a vivir", reza el manifiesto donde también se ha recordado a "todas las personas que no tuvieron esa suerte".



Como pedido a la sociedad, en el manifiesto se ha apuntado a la importancia de combatir la "soledad no deseada" que padecen las personas con VIH, producto de un estigma al que debe hacerse frente con un "modelo proactivo, integrado, coordinado y eficiente que incluya a las personas con VIH en el centro del sistema".



A esta petición de justicia social, también han agregado el derecho a acceder al mercado laboral, la lucha contra la precariedad de las personas que perciben una renta mínima o pensiones no contributivas, y el derecho de acceso a una salud mental con un abordaje que permita afrontar los determinantes subyacentes de la salud.



Del mismo modo, durante el acto los alumnos del Colegio Cooperativa Santa Eulalia de Mérida han dado lectura a otro manifiesto en el que han destacado que los adolescentes constituyen "un grupo especialmente predispuesto a realizar prácticas de riesgo de infección por el VIH", reivindicando así que puedan conocer "adecuadamente" las "vías de transmisión del virus y sus graves consecuencias, a través de un lenguaje apropiado" para su edad.



Por último, el acto ha finalizado con una foto de familia junto al lazo rojo desplegado en la fachada de la Asamblea de Extremadura en conmemoración de esta efeméride.