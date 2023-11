La directora del Gran Teatro confirma la continuidad del festival Womad en Cáceres

Ep.

La directora del Gran Teatro de Cáceres, Marisa Caldera, ha confirmado la continuidad del festival Womad en Cáceres, cuyas condiciones para las dos próximas ediciones (2024 y 2025) se están negociando con la organización del certamen que lleva treinta años celebrándose en la capital cacereña.

Caldera ha indicado que las negociaciones "van por buen camino" y ha confiado en "llegar a buen puerto" y poder contar con la asignación de todas las instituciones que forman parte del Consorcio Gran Teatro, incuida la aportación de 244.000 euros de la Diputación Provincial, que ha amagado con retirarla.

"Yo quiero reunirme con ellos", ha dicho la nueva directora en alusión a los responsables de la Diputación de Cáceres, aunque ha añadido que, de momento, no ha habido contacto con los responsables de la institución provincial pero, al mismo tiempo, ha confirmado que "el Womad se va a hacer".

Cabe recordar que el festival Womad se negocia por dos ediciones en la ciudad y este año toca sentarse con los organizadores con un relevo total en las instituciones consorciadas ya que, tanto la Junta de Extremadura como el Ayuntamiento de Cáceres han cambiado de signo político y en la Diputación Provincial también hay nuevos responsables de las políticas culturales, además de la propia dirección de Womad España, que hasta ahora dependía de Dania Dévora, la cual también ha dejado esa responsabilidad.

Así las cosas, las negociaciones para la celebración del festival Womad, que celebró su última edición del 11 al 14 de mayo de 2023, continúan abiertas a la espera de poder contar con todo el dinero de las instituciones, incluida la diputación cacereña.

"Pues yo espero que sí. Tengo fe en que sí, porque si no, como he dicho siempre, el perjudicado sería el cacereño y sería una decepción para los cacereños que no aportara la diputación ese dinero", ha concluido Caldera al ser preguntada este miércoles por este asunto en una rueda de prensa de presentación del Festival de Flamenco de las Minas de Aldea Moret.