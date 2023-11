Junta otorga 3,4 millones para explotaciones dañadas por Enfermedad Hemorrágica Epizoótica

Ep.



El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado en su reunión de este martes un decreto ley que regulará las ayudas para las explotaciones de la región afectadas por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) y que ascienden a un montante total de 3,4 millones de euros.



La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, que ha informado del contenido de dicho decreto ley en la rueda de prensa, ha calculado que se podría llegar a cerca de 1.800 ganaderos, que se corresponden con más de 2.000 explotaciones afectadas.



Con estas ayudas, la administración autonómica quiere contribuir a paliar los gastos que han tenido las explotaciones afectadas a causa de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica.



Asimismo, el importe máximo a percibir por los beneficiarios podrá ser de hasta 7.000 euros y el mínimo para tener acceso a la ayuda se ha establecido en 200 euros.



Dichas ayudas, como ha señalado Morán, van a estar sometidas al régimen de mínimis y los beneficiarios deben ser los titulares de explotaciones ganaderas de bovino que figuren en la base de datos a fecha 1 de junio de 2023 y permanezcan como tal a fecha de 15 de octubre de este mismo año.



Además, los beneficiarios deben haber notificado la sospecha de la enfermedad en 2023 por parte de un veterinario a los servicios veterinarios oficiales de la oficina veterinaria de la zona que le corresponda o bien que la explotación haya sido objeto de una encuesta epidemiológica de esa enfermedad que se ha llevado a cabo desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible.



Cabe destacar también que estas notificaciones deben de haberse hecho efectivas, como máximo, hasta el 15 de octubre de este año.



"Afinando un poco, esta ayuda será de 35 euros por animal, por bovino de más de 24 meses, que pertenezca a estas explotaciones beneficiarias. Por lo tanto hemos hecho un gran esfuerzo presupuestario porque somos conscientes de la difícil situación que está atravesando nuestro sector ganadero. La sequía o los altos costes de producción, entre otros factores a los que se ha sumado esta Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, han supuesto un gran perjuicio para los ganaderos extremeños y desde el Gobierno de la Junta de Extremadura hemos querido estar una vez más a su lado", ha aseverado.



La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha recodado que estas ayudas fueron anunciadas por la presidenta de la Junta, María Guardiola, en la inauguración de la pasada Feria Internacional Ganadera de Zafra, por lo que ha valorado que en "poco más de un mes" se ha aprobado un decreto ley "tan esperado" por los ganaderos.



Asimismo, ha insistido en que se ha estado dando forma a esta ayuda para que llegase al total de las explotaciones que se habían visto afectadas, por lo que se esperado hasta que pasase el periodo de mayor riesgo e incidencia de esta enfermedad para poder contabilizar a todos los posibles beneficiarios.



LLEGAR CUANTO ANTES AL GANADERO



A preguntas de los medios, la consejera de Agricultura ha insistido en que la Junta, con estas ayudas pensadas para compensar los gastos de desinsectación o de medicación que han tenido los profesionales afectados, quiere llegar cuanto antes al ganadero.



Así, y en relación a las ayudas establecidas en otras comunidades autónomas por animal muerto, ha explicado que la Junta ha "primado" en sus ayudas la "simplificación" en su deseo de que éstas llegasen pronto a los ganaderos.



"Hemos preferido no pedir certificados de los veterinarios que nos indiquen que han muerto por esa enfermedad, porque en otras comunidades se está pidiendo, y nosotros hemos querido llegar cuanto antes con estas ayudas al ganadero", ha dicho, además de recalcar que la intención de la Junta es abonar las ayudas antes del fin de año.



"Si esto se hubiera llevado a cabo de una manera coordinada por parte del ministerio, pues prácticamente todas las comunidades autónomas hubiéramos tenido una ayuda similar o hubiéramos decidido actuar y hubiéramos hablado sobre cuál era la mejor forma de llegar al ganadero y ayudarle en este problema que ha tenido, pero el ministerio no ha llevado a cabo esa coordinación y por eso cada comunidad autónoma ha entendido estas ayudas según le ha ido el devenir de esta enfermedad en su territorio", ha apuntado.



SITUACIÓN DE LA ENFERMEDAD EN EXTREMADURA



Morán ha aseverado que, en estos momentos, Extremadura cuenta con 2.210 explotaciones con notificación de la enfermedad, toda vez que es de notificación obligatoria para el ganadero.



En esas explotaciones afectadas hay un total de 28.684 animales afectados, de los que 2.244 han muerto, aunque respecto a esas muertes no se puede "identificar claramente" que todas hayan sido a causa de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, ha precisado Morán.