Unidas por Extremadura lamenta el no de PP, PSOE y Vox a eliminar el requisito de peonadas

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha lamentado, en el Pleno de la Asamblea, que el resto de partidos políticos hayan votado en contra de la propuesta de pronunciamiento para que se eliminen el requisito de las peonadas para el acceso a la renta agraria y el subsidio agrario.

Así, ha señalado que "mire lo que les interesa a alguno los problemas y dolores de los extremeños que invierten más de la mitad de su tiempo en hablar de Cataluña en vez de hacerlo de los jornaleros de Extremadura", defendiendo que "las personas jornaleras son esenciales pero están siendo tratadas como trabajadores de tercera".

La propuesta de pronunciamiento instaba también al Gobierno de España "a la condonación a los jornaleros y jornaleras del pago de los 134€ mensuales de la cuota de la Seguridad Social en tiempo de inactividad; establecer una misma cuota de Seguridad Social para todos los jornaleros en tiempo de inactividad, frente a la discriminación que sufren quienes presentan más de 55 peonadas actualmente; y que se iguale a los mayores de 52 años al resto de beneficiarios pasando a estar cubiertos los 12 meses".

De Miguel ha defendido la necesidad de esta propuesta argumentando que "debido a la emergencia climática las cosechas se están viendo disminuidas. Las sequías cada vez son más graves y más frecuentes", añadiendo que "los trabajadores del campo necesitan una mayor dignificación de sus condiciones porque nos va el futuro del campo y de nuestros pueblos en ello".

De Miguel cree que "seguimos teniendo una deuda pendiente con los trabajadores del campo: un sector maltratado históricamente y que, por desgracia, donde hay cada vez menos personas que quieran dedicarse a esta estabilidad fruto de la inestabilidad y de la precariedad".

Además, ha explicado que "se han reducido las cuantías de los subsidios referenciándolos al IPREM en lugar de al SMI, y se han introducido requisitos adicionales más propios de prestaciones contributivas que asistenciales, como la acreditación de un mínimo de 35 peonadas al año para poder acceder al subsidio. Nos dicen que las peonadas son indignas, que aún hay una desigualdad absoluta con los subsidios del régimen general a los que nadie pide nada".

En esta línea, ha denunciado también que "reunir las peonadas necesarias para cobrar el subsidio agrario o la renta agraria se hace cada vez más difícil por no decir cada vez más imposible, ya que uno de los problemas que sufre el campo es precisamente la mano de obra y vamos a empezar a ver nuestros campos vacíos".

De Miguel ha finalizado su intervención en defensa de esta propuesta de pronunciamiento señalando que "si queremos garantizar el trabajo en el campo lo que tenemos que hacer es incentivarlo.

¿Y cómo se hace? Pues aumentando el subsidio con el aumento de jornales que se realizan", denunciando ante el resto de grupos políticos que "quieren que sigan cobrando esa misera los trabajadores del campo".

Por ello, la portavoz de Unidas por Extremadura le ha pedido al resto de formaciones "que tengan más altura con los que más callos tienen en las manos y los que levantan esta tierra".

VOTO NEGATIVO DE PSOE, PP Y VOX

Sobre la negativa del Partido Popular a apoyar esta propuesta, De Miguel ha denunciado "que se han reunido demasiado con los terratenientes, aquellos a los que no les interesa mejorar para nada la situación de los trabajadores del campo porque están muy a gusto sin pagar los seguros sociales, y muy poco con los verdaderos trabajadores del campo que con callos en las manos levantan esta tierra".

Además, le ha recriminado al diputado Serrano del Partido Popular "que haya dicho que es una temeridad que los jornaleros no paguen las cuotas en meses de inactividad.

Entonces, ¿qué me dice usted de vuestra amnistía fiscal? Vaya temeridad perdonarle a los grandes defraudadores de este país miles de millones de euros, pero a los que tienen que pagar 95 euros de sello todos los meses aunque no trabajen... eso sí que es una temeridad", denunciado que "esto es clasismo".

Con respecto al voto negativo del PSOE, De Miguel ha señalado que "decir que eliminar las peonadas es cargarnos el modelo es no querer ver las redes clientelares que lo envuelven, es no querer ver que muchos jornaleros tienen que acabar comprando peonadas para cobrar 426 euros", y le ha preguntado al resto de formaciones "si creen que una familia puede alimentarse con esto".

En referencia al no de Vox, le ha recriminado su discurso defendiendo que "se lucha contra la economía sumergida exigiéndole al propietario los jornales que han tenido que pagar para poder cosechar y poder cobrar la PAC, pero ustedes no quieren eso, porque los que cometen fraude no son los que cobran 426 euros al mes sino los que se embolsan el dinero de la PAC sin tener que pisar el campo".