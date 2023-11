La Junta desplegará una estrategia para "salir a buscar inversiones" para Extremadura

Ep.



La Junta de Extremadura desplegará una estrategia para "salir a buscar inversiones" para la comunidad a través de la "seducción" y de un "trabajo serio de posicionamiento serio en la región".



Así, en los próximos meses el Ejecutivo autonómico mantendrá una agenda "intensa" de presencia en el extranjero, de visitas y eventos, y de trabajo "riguroso" para que Extremadura sea destino "preferencial" de inversiones en sectores en los que pueda ser puntera, como energía, agroindustria, turismo y tecnología.



En paralelo, la Junta se centrará en la atracción de inversiones, porque "hay empresas interesadas en venir a Extremadura" pero "hay que salir a buscar empresas y venderles" la comunidad "para que apuesten por ella", algo que hay que hacer con "seducción" y un "trabajo de posicionamiento", según ha avanzado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría.



"Tenemos una estrategia de despliegue elaborada y vamos a salir a por esas inversiones. No vamos a esperar sentados como hacían otros a que vengan ellas a nosotros", ha espetado Santamaría durante una comparecencia este jueves en el pleno de la Asamblea a petición propia para informar sobre el procedimiento político de desarrollo industrial de su departamento.



Dicha estrategia se basa en cinco ejes esenciales. En concreto, el primero es una carta de servicios para inversores; el segundo la elección de sectores estratégicos en los que se pondrá "especial foco" aunque sin por ello dejar a atender a ningún proyecto inversor aunque sea de otro sector; y el tercero la designación de una serie de países donde se encuentran los "principales inversores".



El cuarto eje es una clasificación "rigurosa" de los principales inversores a nivel mundial y que serán seleccionados por su "fiabilidad", con la ayuda de las entidades financieras que colaboran con la Junta.



Y en el quinto eje la Administración extremeña trabajará desde la "inteligencia competitiva" y contrastando su estrategia proyectada en el tiempo con los "grandes ejecutivos de empresas del IBEX 35 que tienen vinculaciones con Extremadura" y que pretende la Junta que "ayuden como un recurso más a transformar" la comunidad.



"Su disposición es excelente y ya están acompañándonos y aconsejándonos para que en esta legislatura arranque por fin el tan anhelado desarrollo industrial de la comunidad autónoma", ha espetado Santamaría, quien ha subrayado que el objetivo de la estrategia de la Junta es "poner sistemática en el trabajo que hay que desarrollar, no esperar a que vengan los inversores a vernos".



AGILIZACIÓN ADMINISTRATIVA



En cuanto a la carta de servicios, para los promotores e inversores la Junta establecerá seis acciones estratégicas, como "suelo industrial a precio de mercado"; incentivos autonómicos; disponibilidad de suministros en las diferentes ubicaciones (agua, potencia eléctrica, gas y aguas residuales); y agilización administrativa mediante la calificación como proyectos estratégicos para la región (proyectos Premia).



Asimismo, la licencia urbanística o de obras y usos provisionales podrán en la "mayoría de los casos" ser sustituida por el trámite de consulta en los términos previstos en la normativa urbanística.



También, cuando sea necesario se establecerá o ampliarán las servidumbres de paso para vías de acceso, líneas de transporte y distribución de energía y canalizaciones de líquidos o gases.



De igual modo, la Junta concederá de forma directa subvenciones a efectos de empleo; y sufragará la formación para el empleo "a medida de las necesidades de los proyectos industriales" y con "compromiso de contratación" por parte de los promotores.



Además, el consejero ha avanzado que la Junta está analizando la posibilidad de crear comunidades energéticas industriales para abaratar los costes de suministro eléctrico para las industrias que se implanten en la comunidad.



Al mismo tiempo, ha indicado que la Administración regional va a "sistematizar los contactos con los grandes puntos de inversión", realizando un ránking de los "mejores" teniendo en consideración su "solvencia" y "confianza" y acudiendo de manera "proactiva" a ellos para plantearles el desarrollo de proyectos industriales en Extremadura.



DESTINO DE INVERSIONES



De este modo, el consejero ha subrayado que el objetivo del Gobierno de María Guardiola es acabar con la "inacción" del anterior Ejecutivo regional del PSOE y convertir a Extremadura en un "importante receptor de proyectos", es decir, en un "verdadero destino de inversiones".



Para ello, además de reforzar la oficina 'Invest Extremadura' creada entre 2011 y 2015 cuando gobernó el PP en la región, trabajará una jefatura específica de atracción de inversiones, bajo el planteamiento de que "toda la administración se tiene que creer la apuesta decidida por la atracción de inversión".



Asimismo, según ha desgranado Santamaría, la Junta aportará "apoyo, empuje y verdad", además de "seguridad" y "certezas" a las empresas interesadas en invertir en Extremadura, y reclamará también "lo que corresponde" a la comunidad en las distintas administraciones. "No nos callaremos ante los atropellos del Gobierno central", ha espetado.