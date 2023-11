Guardiola pedirá una Conferencia Presidentes para "defender los intereses de extremeños"

Ep.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, solicitará en los próximos días la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para "defender los intereses de todos los extremeños, cueste lo que cueste".



El anuncio lo ha realizado este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, después de que a primera hora ha sido anunciado un acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.



Así, y en respuesta a una pregunta del PSOE sobre el contenido de la agenda institucional de la Junta, Bautista ha aprovechado para criticar la política socialista que consiste en "privilegiar a una parte del territorio frente al resto", así como en "erosionar" y en "incumplir la Constitución".



Por el contrario, la agenda institucional de María Guardiola es "absolutamente transparente" y se basa, ha incidido, en "representar a Extremadura dentro y fuera del territorio, dialogar, recibir, asistir a foros, a conferencias, a entrevistas, a comparecencias".



"En definitiva, a estar donde tenemos que estar, que es aquí en Extremadura pero también en Madrid defendiendo el potencial de la comunidad autónoma ante numerosos representantes de diferentes sectores, o en el Senado defendiendo la igualdad de todos los españoles", ha añadido el consejero.



En esta línea, ha subrayado que la agenda institucional de la Junta es "muy diferente" a la del PSOE y la del Gobierno central que "consiste en privilegiar a una parte del territorio frente al resto", así como "en dividir, en enfrentar, en demoler el Estado de Derecho" y "en erosionar" y en "incumplir la Constitución".



"La conformación de la agenda institucional de la Junta de Extremadura se ajusta a las necesidades de los extremeños de representarles, de plantear soluciones y desarrollar medidas para satisfacer sus demandas y mejorar sus vidas, las de las empresas, las de las familias, las de los colectivos... en definitiva, la de todo el pueblo extremeño", ha remarcado Bautista, quien ha subrayado que el criterio de la agenda institucional "es siempre objetivo en base a los intereses de todos los extremeños.



CRÍTICAS DEL PSOE



Por su parte, el diputado del PSOE Rafael Lemus ha considerado que se está "empezando a prever" que hay una "fobia manifiesta" por parte de la presidenta de la Junta "a salir de su zona de confort", porque "no quiere vivir en Mérida, no da ruedas de prensa con preguntas, no tiene actos públicos con ciudadanía para hablar con ellos" y "sobre todo, ha lanzado una orden directa a todos sus altos cargos para que se trace una línea divisoria entre los alcaldes del PP y los alcaldes y alcaldesas del PSOE".



En este sentido, ha afirmado que "no es normal que cierren la puerta (desde la Junta) a alcaldes" que no son del PP, y ha recordado que en 2011 cuando los 'populares' gobernaron en Extremadura "hicieron lo mismo y le cerraron la puerta a más del 60 por ciento de los representantes municipales de la región y a la mayoría de los ciudadanos extremeños".



"Lo que ocurrió a continuación no fue solamente que perdieron las elecciones en el año 2015 sino que condenaron a Extremadura durante los siguientes ocho años a la más absoluta de las ruinas", ha advertido a los 'populares'.



También se ha referido Lemus a los "ataques" que están sufriendo sedes del PSOE, sobre lo cual ha considerado que el PP no se está dando cuenta de que "cada vez que nos acosan el PSOE tienen una gran capacidad de regeneración y de reposición", porque "es un partido irreductible".



"El PSOE seguirá aquí y Pedro Sánchez seguirá de presidente del Gobierno", ha dicho el diputado socialista.



Finalmente, en su turno de réplica, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha pedido al PSOE que "no se le pegue la mentira", porque tal y como ha recordado "la presidenta de la Junta nunca ha tenido una rueda de prensa en la que no haya aceptado preguntas, a diferencia de lo que hace el señor Sánchez"



Asimismo, ha afirmado que el diputado del PSOE Rafael Lemus también "falta a la verdad" cuando indica que alcaldes socialistas no son recibidos por María Guardiola, ya que --ha subrayado Abel Bautista-- el primero que fue recibido por la presidenta de la Junta fue el de Cristina, del PSOE, el segundo el de Esparragalejo, también del PSOE, el tercero el también primer edil socialista de Quintana de la Serena, al igual que ocurrió con el cuarto.



En esta línea, el consejero ha anunciado también que el próximo lunes la presidenta de la Junta recibirá al alcaldesas (también del PSOE) de Almendralejo.