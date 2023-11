PP exhibe su "compromiso firme" con igualdad "entre todos" para rechazar condonación deuda

Ep.

El vicesecretario de Organización del PP Extremadura, José Manuel García Ballestero, ha señalado que su formación rechaza la condonación de deuda a la comunidad autónoma por su "compromiso firme y decidido con la igualdad entre todos los españoles y entre todos sus territorios", que es lo que "marca la Constitución".



"Nosotros estamos por la igualdad de los españoles", ha espetado al ser preguntado este lunes en rueda de prensa en Mérida sobre si el PP de Extremadura tiene la firme decisión de renunciar a pedir la condonación de la deuda de la Junta.



"El Ejecutivo extremeño tiene un compromiso firme y decidido con la igualdad entre todos los españoles y entre todos sus territorios, que es lo que marca la Constitución", ha sentenciado García Ballestero, quien ha criticado también en concreto la condonación de deuda a Cataluña por el "acuerdo" de Pedro Sánchez y los independentistas.



"Aceptar la condonación por nuestra parte es algo inadmisible, y no se puede aceptar como justo y equitativo las condiciones fijadas en un pacto que han determinado solamente dos partes sin contar con el resto de las comunidades autónomas", ha dicho sobre este último respecto.



Además, ha incidido en que "este pacto no nace con el objetivo de mejorar la financiación de las comunidades autónomas, nace con el único objetivo de que es la única manera de que Sánchez sea presidente del Gobierno".



"Nosotros estamos por la igualdad de los españoles... Es un pacto que no tiene nada que ver con la financiación de la comunidad autónoma. Nosotros preferimos que se termine y que se invierta en el AVE, que se invierta en el tren Ruta de la Plata, que se haga un sistema de financiación justo por superficie, por envejecimiento y por la dispersión geográfica", ha apuntado sobre la futura financiación autonómica.



RECHAZO AL ACUERDO DE SÁNCHEZ



Por otra parte, García Ballestero ha transmitido el "rotundo rechazo" del PP de Extremadura al "espectáculo nacional que está dando Pedro Sánchez para ser presidente del Gobierno cediendo ante los nacionalistas y ante los independentistas".



Así, ha criticado el "espectáculo de falta de dignidad y ansia de poder" que a su juicio está practicando el socialista Pedro Sánchez "cediendo ante los nacionalistas y ante los independentistas" para convertirse en presidente del Gobierno.



Al mismo tiempo, ha lamentado el "teatro" que el PSOE ha aplicado al preguntar a sus militantes sobre los "bochornosos acuerdos" alcanzados con los independentistas "pero sin nombrar en ninguna de las preguntas la palabra amnistía", y cuando en realidad "los pactos están ya firmados".



"Se vuelve a reír (Pedro Sánchez) una vez más de sus militantes, de sus votantes con este tipo de artimañas y de excusas", ha afirmado el 'popular', quien ha considerado que "se ha abierto la veda de la desigualdad de los españoles y a que Extremadura se quede tirada en la cuneta" y a que "el país esté en manos de un prófugo de la justicia".



"Sánchez ha mandado un mensaje a todos los españoles que da igual el delito que se cometa porque si son amigos de Sánchez y del PSOE se perdonan", ha incidido García Ballestero, quien ha lamentado que los militantes del PSOE en Extremadura "han apoyado y han respaldado" los acuerdos que "de momento" se conocen entre Pedro Sánchez y los independentistas.



CONDONACIÓN DE DEUDA



En este sentido, ha recordado que la condonación de 15.000 millones de euros en la deuda de Cataluña "son más de dos presupuestos anuales de Extremadura, son seis veces la deuda que tiene la comunidad autónoma de Extremadura, son más de cuatro veces el presupuesto total de la alta velocidad de Extremadura, y son 16 veces el presupuesto del tramo del ferrocarril Ruta de la Plata entre Plasencia y Salamanca".



"Estamos asistiendo en las últimas semanas en España al mayor ataque a la Constitución y a la igualdad de todos los españoles, al mayor ataque y a poner al borde constitucional a la España de 1978", ha advertido el 'popular', debido a un "acuerdo" que "nada tiene que ver con el interés general y sí con el interés particular de Pedro Sánchez".



Así, ha defendido que el de Pedro Sánchez con los independentistas en Cataluña "no es un acuerdo para la convivencia, es un acuerdo para la conveniencia", y ha advertido de que "a más Sánchez, a más independentistas y a más PSOE menos inversión para Extremadura".



"Este acuerdo es perjudicial para Extremadura, para las inversiones de Extremadura y para el futuro de los extremeños y por tanto tendrá nuestro rotundo rechazo desde el PP de Extremadura", ha espetado.



Sobre este respecto, García Ballestero ha recordado que el PP está convocando a lo largo de toda España diferentes movilizaciones y concentraciones para mostrar su "rechazo" a los acuerdos de Pedro Sánchez con los nacionalistas y con los independentistas catalanes "para contarle a los españoles la realidad". "Tenemos un Gobierno que miente, que pone excusas y sobre todo que habla de interés general de todos los españoles", ha indicado.



En este sentido, ha invitado al PSOE a convocar elecciones "si de verdad" piensa en el "interés general de todos los españoles", para que "los electores y los ciudadanos españoles refrenden la amnistía y el pago con el dinero público de todos los españoles para que Sánchez se pueda sentar en la Moncloa".



TREN RUTA DE LA PLATA



Por otra parte, el vicesecretario de Organización del PP de Extremadura ha confiado en que el próximo jueves pueda debatirse en el pleno de la Asamblea una iniciativa registrada por el Grupo Popular el pasado 25 de octubre para que se incluya en la Red Básica Ampliada del Consejo Europeo del próximo 4 de diciembre el Tren Ruta de la Plata con un horizonte del año 2040.



Espera así que el Gobierno de España "defienda los intereses de Extremadura, de los extremeños y del oeste de la Península Ibérica" con la conexión del Corredor Atlántico y con Portugal mediante el tren Ruta de la Plata, que considera "una infraestructura básica para el desarrollo, el futuro y para la fijación de población al territorio" en Extremadura.



Finalmente, el 'popular' ha destacado también que el Gobierno regional de María Guardiola está centrado en la articulación de medidas, propuestas, proyectos y promesas "encima de la mesa" para continuar con la "senda de crecimiento que Extremadura se merece y que los ciudadanos demandaron el pasado mes de mayo".



"Un Gobierno de María Guardiola que sigue volcado en darle a nuestra tierra el cambio que se pidió el pasado mes de mayo", ha refrendado García Ballestero, quien ha destacado también que la Junta vaya a atender la reivindicación "histórica" de la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones, toda vez que éste es un gravamen "anacrónico" y que "no es justo que haya personas que tengan que renunciar a su herencia porque no pueden hacer frente a los gastos de la misma".



A esta medida, según ha añadido García Ballestero, se suma la bajada del IRPF aplicada por parte de la Junta y las ayudas dirigidas a autónomos y para "estimular" el tejido empresarial.