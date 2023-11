Mateos: “Cuanto más nos insulten las derechas, más unidos estaremos los socialistas”

La secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos, ha afirmado este lunes que “cuanto más nos insulten las derechas, más unidos estaremos los socialistas".

Así pues, según ha precisado durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, "el PSOE siempre va a estar en la España plural y constitucional, queremos seguir avanzando en derechos y libertades, y mejorar la convivencia".

"Eso es lo que estamos haciendo frente a un PP que solo sabe crispar y ejercer una extraordinaria teatralización del odio”, ha precisado.

Así de tajante se ha mostrado la dirigente socialista ante las manifestaciones convocadas este lunes a las puertas de algunas sedes del PSOE en la región o ante las concentraciones protagonizadas este fin de semana por la derecha y la extrema derecha en Extremadura.

De este modo, Mateos ha afirmado que “el PP ve que se le acaban las posibilidades de gobernar y por eso hablan de pucherazo y solo buscan la crispación al no aceptar el resultado de las urnas”.

A su vez, la secretaria de Organización del PSOE extremeño ha recordado que las elecciones generales del 23J dijeron no a un gobierno PP-VOX y “los y las socialistas solo estamos cumpliendo el mandato de las urnas, hay que mirar hacia adelante tras el fracaso de Alberto Núñez Feijóo de ser investido presidente”.

En ese sentido, Marisol Mateos ha valorado los resultados de la consulta a la militancia celebrada este sábado a nivel federal. En Extremadura, el 85,18% de los y las militantes que han votado han dicho sí al acuerdo PSOE y Sumar y lograr el apoyo de otros grupos parlamentarios.

“La voz de la militancia ha sonado alto y claro para ayudar a Pedro Sánchez a seguir fortaleciendo el estado del bienestar frente a los retrocesos que los gobiernos PP-VOX están llevando a cabo allí donde gobiernan, como es el caso de Extremadura”, ha dicho.

Igualmente, en relación a la amnistía, la dirigente socialista ha señalado que “es un sí a la convivencia, un sí a la Constitución y una medida excepcional para recuperar la normalidad política en España y en Cataluña”, según informa la formación socialista en una nota de prensa.

Al mismo tiempo, frente a lo que considera "unas derechas en pie de guerra", Mateos ha defendido que “los acuerdos son una oportunidad para seguir avanzando” y ha lamentado que “el PP ha sido devorado por los ultras”, ha aseverado.

CRÍTICAS A MARÍA GUARDIOLA

Por otro lado, la secretaria de Organización del PSOE de Extremadura ha criticado que María Guardiola haya anunciado que la región no pedirá la condonación de parte de la deuda regional sujeta al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que recoge el acuerdo entre PSOE y ERC para la investidura.

“¿En nombre de quién habla?, ¿por qué quiere castigar a nuestra región y hacerla diferente al resto de regiones? Extremadura necesita una presidenta aquí, no en Madrid, no necesita una presidenta que solo sabe soltar palabras gruesas, no necesita un gobierno que solo hace oposición, necesita más proyectos y más ideas, que no está ofreciendo el gobierno de coalición PP-VOX”, ha dicho Mateos.

Por último, la socialista ha criticado la incoherencia de la presidenta de la Junta que “no está capacitada para dar lecciones a nadie porque empezó negado a quienes deshumanizan a los inmigrantes y niegan la violencia machista, luego dijo que nunca iba a gobernar con ellos y ahora afirma que VOX es un socios serio y leal, ya está bien de blanquear a los ultras en Extremadura”, ha sentenciado.