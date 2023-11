PP confía en que medidas anunciadas por Guardiola mejoren la tendencia del mercado laboral

Ep.



La portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Popular, Isabel García López, ha reconocido que octubre ha dejado un mal dato en el mercado laboral extremeño, si bien ha subrayado que es un mes que históricamente es "sinónimo" de subida del paro, al tiempo que ha confiado en que las medidas puestas ya en marcha por el Gobierno autonómico y las anunciadas por la presidenta, María Guardiola, supongan un cambio de "tendencia".



En una comparecencia para valorar los últimos datos publicados este viernes, García López, ha abundado en el fin de las contrataciones eventuales de la campaña de verano como causa principal del incremento de la lista del paro en la comunidad.



Asimismo, ha subrayado que el paro ha subido en todas las comunidades salvo en Madrid, siendo Extremadura la tercera región en la que menos ha subido el paro. Es más, en los últimos diez años se trata del segundo mejor comportamiento con respecto a la tendencia en este mismo mes, con una subida media de 3.000 personas.



En cualquier caso ha señalado que al PP no le gusta el dato que arroja octubre, con 886 demandantes más en las oficinas de empleo de la región. "Siempre que el desempleo sube no podemos estar orgullosos de esos datos", ha señalado la diputada, quien ha remarcado que es aquí donde el Gobierno de María Guardiola está trabajando, implantado "mejoras para cambiar esta tendencia".



Medidas como la cuota cero para autónomos o los 22 millones de euros en subvenciones para el empleo en personas con discapacidad, que son 6 más que en la convocatoria anterior.



En cuanto a la afiliación, ha remarcado que Extremadura sigue manteniendo un "número importante" de cotizantes, no en vano se trata del "mejor dato" para un mes de octubre en los últimos 20 años.



También ha incidido en el peso del paro femenino, ante el cual se actuará desde el gobierno con medidas para mejorar la cualificación profesional de las mujeres, mejorando así su empleabilidad. Con todas estas medidas, más las anunciaba este pasado jueves por la propia Guardiola, ha dicho, los 'populares' esperan que "la tendencia de empleo vaya mejorando".