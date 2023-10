Junta perdería 38 millones si no cambia ubicación Centro Sepad de Pescueza a Torrejoncillo

La Junta de Extremadura perdería 38 millones de euros si no cambia la ubicación del Centro de Convalecencia y Cuidados del Sepad de Pescueza a Torrejoncillo.



Así lo asegura la propia Administración regional en una nota de prensa en la que incide en que Pescueza "no cumple" las condiciones técnicas para ejecutar el proyecto.



De este modo, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) ha tomado la decisión de cambiar la ubicación del futuro Centro de Convalecencia y Cuidados que originalmente estaba destinado a Pescueza por el de Torrejoncillo, ambos en la provincia de Cáceres.



Este cambio es "crucial" para evitar la posible pérdida de 38 millones de euros de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que estaban destinados a la construcción de ocho nuevos Centros de Convalecencia y Cuidados en la región, señala el Ejecutivo regional.



La premura de tiempo ha obligado al Sepad a optar por Torrejoncillo, ya que esta localidad ocupó el segundo lugar en la selección realizada por los responsables del Sepad del Gobierno anterior.



La ubicación original prevista en Pescueza, destinada a cubrir la zona sociosanitaria de Coria, "no cumple con las condiciones necesarias, ya que se encuentra en suelo no urbanizable y carece de las dotaciones públicas e infraestructuras requeridas para llevar a cabo el proyecto".



Debido a los plazos legales, resulta "imposible" llevar a cabo la construcción de este centro en Pescueza, porque "no se cumplirían los intervalos de tiempo establecidos para poder acceder a la financiación de los fondos de Recuperación y Resiliencia exigida por la Comisión Europea".



Por tanto, esta situación podría poner en "peligro" la ejecución del proyecto financiado con los Fondos MRR, que incluye la construcción de otros siete centros en Extremadura, ubicados en Guareña, Herrera del Duque, Piornal, Jerez de los Caballeros, Llerena y Brozas.