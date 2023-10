Unidas por Extremadura exige a la Junta "no recortar en prestaciones sociales"

El diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos, ha intervenido en la Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura para preguntarle al Gobierno de la Junta de Extremadura "cuál va a ser la línea de actuación de la Consejería de Salud y Servicios Sociales en relación con la prestación de la renta garantizada extremeña y el resto de prestaciones contempladas en la ley 7/2016 de medidas contra la exclusión social (contingencias, suministros mínimos vitales)".

De esta forma, González Frutos ha criticado que la "respuesta de la consejería ha sido muy vaga", añadiendo que "hemos preguntado porque estamos preocupados por lo que ha pasado en las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular, que con la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital han suprimido sus rentas mínimas".

Por ello, el diputado de Unidas por Extremadura ha defendido que "la Ley de Renta Garantizada, con todos los defectos que tuvo con el anterior Gobierno con una aplicación muy aporófoba de la misma, supuso un salto cualitativo muy importante para pasar del asistencialismo a los derechos".

En este sentido, González Frutos ha resaltado que "los ciudadanos tienen derecho a tener derechos y con el Partido Popular entramos en un lenguaje vago de la derecha para decir que esto genera vagos".

Por el contrario, el diputado ha señalado que "tenemos unas tasas de pobreza horrorosas y, por ello, creemos que las políticas de protección últimas son el último recurso pero hay que tenerlo, porque sabemos que va a haber entre un ocho y un diez por ciento de la población, un alto porcentaje de extremeños entre el que hay miles de niños y niñas, que se les tiene que ofrecer un último recurso como derecho que no puede ser una limosna".

Asimismo, ha apostado por "pasar de la época del asistencialismo de la gente, que iba a ver qué le daban, a los derechos, y tenemos un sistema de protección como el Ingreso Mínimo Vital, que aunque tiene muchas carencias, tenemos que aprovechar".

El diputado de Unidas por Extremadura ha continuado advirtiendo que "tenemos 35 millones de euros y veremos a ver qué hacen ustedes con ellos", defendiendo que "son para complementar".

Además, ha denunciado que "no tengo ninguna duda que se estén utilizando no más de 10 de esos millones, y por ello, le vamos a pedir los datos. Esto ocurre porque el Ingreso Mínimo Vital está absorbiendo parte de la demanda pero tenemos que cubrir aquello que no cubre el IMV porque va a casi dos años vista con el funcionamiento actual".

Por ello, le ha pedido al Gobierno actual que "haga como otras Comunidades Autónomas y refuerce el sistema de protección".

González Frutos ha denunciado también que la reforma fiscal emprendida por el Gobierno "no toca a este 10 por ciento de la población ya que no hace declaración de la renta".

Por todo, el diputado le ha preguntado a la consejería si "van a tener una asignación presupuestaria en torno a los 50 millones de euros para estos tres programas", apostando por "redimensionar la ayuda de contingencia porque van a aparecer necesidades extraordinarias. Hay que incrementar esa financiación a los municipios para ofrecer una respuesta ágil".

Además, desde Unidas por Extremadura "apuestan por tener un presupuesto de unos 100 millones de euros para que el 10 por ciento de la población tenga derechos, y estoy preocupado porque ustedes fueron muy críticos con la Ley de Renta Garantizada porque pensaban que iba a generar vagos y hablan de 'paguitas', y la gente tiene que tener una protección digna y que no sienta que está pidiendo una 'paguita'".