Ara Sánchez pide a los grupos parlamentarios que apuesten por la igualdad

La secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez, ha comparecido, a petición propia en la Comisión de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Asamblea de Extremadura, para dar a conocer las líneas generales y los principales programas que se van a acometer en estos próximos cuatro años, y ha pedido a los grupos parlamentarios que apuesten por la igualdad.

En su intervención, ha señalado que "me imagino que todas las personas que se encuentran aquí tienen un euro en el bolsillo, pues háganme caso y apuesten ese euro por la igualdad porque, este gobierno y durante esta legislatura, las políticas de igualdad no van a ser una cosa menor, no van a ser plato de segunda mesa".

Sánchez ha destacado, como una de las grandes medidas de esta legislatura, la elaboración del Plan de Igualdad y de un Protocolo Antiacoso para la Junta de Extremadura como centro de trabajo, que cuenta con más de 52.000 empleados públicos.

Junto con ello, ha afirmado que "la caridad, y como también me gusta decir, la calidad, bien entendida, debe empezar por uno mismo, y mal ejemplo estamos dando cuando exigimos a las empresas que elaboren sus planes de igualdad y protocolos de prevención del acoso, si nosotros mismos no los tenemos".

Por eso, Sánchez ha señalado que las políticas que se llevarán a cabo desde la secretaría general irán "hacia dentro", para implementar medidas que redunden en la igualdad y la conciliación y luchen contra el acoso y la violencia de género dentro de la misma administración, para lo que se contará con la colaboración de todas las consejerías, y "hacia fuera", para llevar todas estas medidas al resto de la sociedad extremeña.

También ha destacado la importancia de que los empleados públicos tengan formación en materia de igualdad, y ha anunciado que se diseñarán programas, en colaboración con la Escuela de Función Pública y otras entidades con el fin de lograr la especialización oportuna y el adecuado funcionamiento de las unidades de igualdad adscritas a cada Consejería de la Junta de Extremadura, que son las responsables de elaborar los informes de impacto de género y de diversidad de las actuaciones que se lleven a cabo.

En cuanto a las medidas para luchar contra la violencia sobre la mujer, Ara Sánchez ha afirmado que "sólo llevamos trabajando 2 meses, pero les puedo garantizar que durante esta legislatura lograremos dar a las víctimas la mejor cobertura posible. Esto no es una cuestión de criterios cuantitativos sino cualitativos".

En su comparecencia, se ha referido a los Centros de Atención Integral 24 horas para Víctimas de Violencia Sexual, para los que se cuenta con una inversión de casi 3,4 millones de euros, centros que, a día de hoy ya deberían estar hechos y en funcionamiento, ya que el plazo para crearlos expiraba en diciembre de este año.

La UE puso a disposición de las comunidades autónoma esos fondos en 2020, y en estos casi cuatro años, de los 3,4 millones de euros, tan sólo se han ejecutado 5.000 euros en la redacción del proyecto, para la habilitación de un edificio cedido por el Ayuntamiento de Mérida, sin que se haya hecho nada sobre los centros que se proyectaban abrir en Cáceres, Badajoz y Plasencia.

Gracias a la prórroga de un año más por parte de la UE, Extremadura tendrá la posibilidad de crear esos centros, y evitar que se pierda ese dinero, aunque ha calificado de "papeleta" la tarea que ahora recae en este gobierno, al tener que construir en un año unos centros para los que otras comunidades van a contar con cinco años de plazo.

Ara Sánchez también ha destacado la importancia que, para este gobierno, tiene el Instituto de la Mujer de Extremadura, que este año verá incrementado su presupuesto en casi un millón de euros para reforzar la red de oficinas de igualdad, y que el año que viene contará con cerca de 340.000 euros más de los que contó en el presupuesto del anterior ejecutivo autonómico.

Igualmente, ha detallado que se van dar los pasos necesarios para que todo el dinero destinado a programas de conciliación no se pierda, como ha pasado con los 3,6 millones de euros del 'Programa Concilia' de los últimos 4 años, de los que solo se ha gastado un 0,3 por ciento.

Dentro de las actuaciones de la secretaría, también tendrán gran importancia la puesta en marcha de políticas que garanticen el respeto a la orientación sexual y a la identidad de género de todas las personas, así como las específicas reconocidas en la legislación vigente en materia de derechos de personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales.