Extremadura se encuentra ya en "plena normalidad" tras el paso de Aline

La comunidad autónoma de Extremadura se encuentra ya a estas horas en situación de "plena normalidad" tras el paso de la borrasca Aline, y está preparada igualmente para poder hacer frente a nuevos fenómenos de similares características que pudieran darse en la región en los próximos días.



En todo caso, por ahora los datos de los que dispone la Junta de Extremadura no indican que las posibles borrascas anunciadas para los próximos días en la comunidad acarreen "algo excepcional o fuera de loa normal, de lo ordinario", según ha explicado en declaraciones a los medios este viernes en Mérida el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista.



Ha resaltado que no ha ocurrido ningún tipo de desgracia personal, y ha defendido que la Junta ha actuado "con prevención y con rapidez", así como ha explicado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, que estaba en el Senado mantuvo "todo el tiempo contacto" con la situación.



Según ha indicado Bautista, tras pasar la tarde de este pasado jueves en el Centro 112 siguiendo cómo acontecía el discurrir de la borrasca Aline por la región y, aunque "no pasó aquello que parecía que iba a pasar", la Junta de Extremadura fue "precavida" y a las 12,40 de la mañana activó el nivel cero del Plan Inuncaex para poner en "prealerta" a todos los recursos y efectivos de los que disponen las distintas administraciones públicas y para que estuvieran "preparados para que estuvieran protegidos los ciudadanos".



En este sentido, el consejero ha señalado que desde la Junta se ha actuado en "colaboración" con las distintas administraciones, y por eso se convocó a las 18,30 horas el Comité de Dirección del Inuncaex, con la participación de todas las administraciones (diputaciones, Delegación del Gobierno, Cruz Roja, Guardia Civil, Confederación Hidrográfica), y alrededor de las 19,30 horas se concluyó que las casas que se desalojaron de manera preventiva en Valdebótoa y Gévora se mantuvieran en dicha situación por una cuestión "preventiva" y "voluntaria en todo caso".



"Parecía que iba a crecer en dos o tres horas y que podría ocurrir lo que ha ocurrido otras veces y por tanto de manera preventiva decidimos hasta las 23 horas ver qué pasaba... A partir de las 23 horas se vio que el cauce del río discurría con total normalidad, más crecido que otras veces, y la gente pudo volver a sus casas aquellos que quisieron, y alrededor de las 8 de la mañana de hoy ya se ha desactivado todo", ha explicado a preguntas de los medios tras informar en Mérida sobre una reunión mantenida con los presidentes de las diputaciones provinciales.



En este sentido, Bautista ha indicado que un retén de Policía Local ha revisado cada media hora el nivel del río a su paso por Valdebótoa y Gévora, y que a las 8 de la mañana se han retirado, de tal modo que sobre las 10 de la mañana se ha desactivado el nivel cero del Inuncaex. "Por tanto, plena normalidad a esta hora de la mañana", ha apuntado.



TREN DE BORRASCAS



Finalmente, preguntado también sobre el tren de borrascas anunciado por la Aemet en Extremadura, el consejero ha dicho que en la Junta están "preparados" y que se cuenta con la normativa "precisa" para poder dar respuesta a los posibles incidentes que puedan producirse.



"Esperemos que no sea así (que haya incidentes), pero la comunidad autónoma de Extremadura cuenta con sus efectivos, con sus recursos, y cuenta con la colaboración y la lealtad de las demás instituciones, y los demás recursos de las demás instituciones para hacer frente a ello", ha recalcado Abel Bautista.



En este sentido, tras subrayar que en la Junta estarán en los próximos días "preparados para hacer frente a lo que pudiera pasar", ha indicado que "a fecha de hoy, actualmente, parece que efectivamente serán borrascas, pero por ahora no tenemos datos que nos indiquen que pueda haber algo excepcional o fuera de lo normal, de lo ordinario".