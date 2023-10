Los negocios en industria aumentan un 2,9% en Extremadura en lo que va de año

Rd./Ep.

El Índice General de Cifras de Negocios en la Industria (ICN) en lo que va de año 2023 (enero-agosto), ha aumentado en Extremadura un 2,9% (en España la tasa fue de -0,3%), según los datos proporcionados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Concretamente, en el octavo mes del año, se alcanza una tasa del -0,5% en Extremadura (en España -6,2%) respecto al mismo mes del año anterior.

Concretamente, tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa, los incrementos se producen en Canarias (9,5%), La Rioja (3,7%) y País Vasco (0,5%). Y los mayores descensos en Cantabria (-16,8%), Islas Baleares (-16,6%) y Principado de Asturias (-13,5%).

En el conjunto del país, la cifra de negocios de la industria ha bajado un 6,2 por ciento el pasado mes de agosto en comparación con el mismo mes de 2022, debido, principalmente, al retroceso de las ventas de la energía y de los bienes intermedios, que han disminuido un 17,7 por ciento y un 13,1 por ciento, respectivamente, según datos difundidos este miércoles por el INE.



Con el descenso interanual de agosto, la facturación de la industria encadena ya cinco meses de caídas interanuales, aunque la de agosto ha sido más pronunciada que la registrada el mes anterior (-5,1%).



Junto a la energía y los bienes intermedios, que han liderado los retrocesos de la facturación industrial, también han disminuido las ventas de los bienes de consumo duradero (-7,6%) y los bienes de equipo (-0,9%), frente al aumento experimentado por los bienes de consumo no duradero (+4%).



Las ramas donde más han aumentado las ventas en comparación con agosto de 2022 han sido la fabricación de componentes electrónicos (+33,6%); la construcción naval, ferroviaria, aeronáutica y espacial y de vehículos de combate (+33,2%), y la industria del tabaco (+22,5%).



Por contra, los mayores recortes interanuales de la facturación se los han anotado la industria química excepto artículos de limpieza y abrillantamiento, perfumes y cosméticos (-26,7%); la fabricación de aparatos domésticos (-22,7%) y la metalurgia (-20,2%).



Corregido el efecto calendario y la estacionalidad, la cifra de negocios de la industria ha disminuido en agosto un 6,3 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, tasa 1,4 puntos inferior a la de julio.



En términos mensuales (agosto sobre julio) y en datos corregidos de estacionalidad y calendario, la industria ha elevado sus ventas un 0,7 por ciento, una décima menos que en julio. No obstante, con este repunte mensual, ya son dos los meses consecutivos en los que la industria aumenta su facturación.



Dos sectores han presentado tasas positivas en sus ventas en agosto: la energía (8,7%) y los bienes de consumo duradero (+0,4%). Por su parte, los bienes de consumo no duradero no han experimentado variación, mientras que los bienes de equipo y los bienes intermedios han recortado su facturación mensual un 3,1 por ciento y un 1,1 por ciento, respectivamente.



Las actividades que más han incrementado sus ventas respecto a julio en la serie desestacionalizada han sido coquerías y refino de petróleo (+8,8%), la fabricación de maquinaria (+3,6%) y la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (+3,3%), en tanto que los mayores recortes mensuales se han registrado en la industria del tabaco (-8,6%), la fabricación de productos metálicos (-3,7%) y la metalurgia (-3,6%).



La cifra de negocios de la industria ha aumentado el pasado mes de agosto en tres comunidades autónomas en tasa interanual, mientras que ha disminuido en 14 regiones.



Los únicos incrementos se han producido en Canarias (+9,5%), La Rioja (+3,7%) y País Vasco (+0,5%), mientras que los descensos más acusados se han registrado en Cantabria (-16,8%), Baleares (-16,6%) y Asturias (-13,5%).