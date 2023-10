Extremadura lidera la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en España

Ep.

Un total de 390.000 personas que residen en Extremadura se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, el 36,9 % de la población, la tasa más elevada de España y casi once puntos por encima de la media, que se sitúa en el 26 por ciento.



Estas cifras se recogen en el 'XIII Informe sobre el Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030', elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Extremadura (EAPN).



El presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Extremadura, Sebastián González, ha desgranado dicho informe junto al representante de Cruz Roja en esta entidad, Alfonso Méndez.



De esta forma, lo "más preocupante" de este informe, que se ha medido en el indicador AROPE, es que la región se sitúa en casi once puntos por encima de la media nacional.



Asimismo, González ha indicado que también hay trabajadores que son "potenciales" a encontrarse en esta situación de riesgo, de tal forma que, si bien los datos han mejorado con respecto a otros años, el alza de los precios se han convertido en un obstáculo para acceder a algunos elementos "esenciales".



En concreto, ha apuntado que estas personas tienen dificultades para acceder a una vivienda, mantener la casa "caliente", tener acceso a comidas como la carne o a elementos "básicos" para "cualquier ciudadano".



Por ello, ha reivindicado una mayor inversión en políticas públicas que mejoran y otorgan un "cierto colchón" para estas personas que se encuentran en "grave privación material severa", aunque ha recalcado que todavía "no es suficiente".



LAS MUJERES, LAS MÁS AFECTADAS



Para paliar en esta situación, en la que las más afectadas son las mujeres, casi un 40 por ciento, ha resaltado que se debe trabajar en mejorar el acceso a la vivienda para personas "en grave situación económica", así como en la subida del salario mínimo.



En cuanto al perfil de la pobreza en Extremadura, ha detallado que la que más lo sufren son las mujeres pensionistas, pues las prestaciones en la región son "las más pobres del país", por lo que ha señalado que se debe trabajar en programas de empleo femenino para reducir brecha entre géneros.



DATOS DEL INFORME



El informe sitúa la tasa de pobreza severa en Extremadura en el 10,2 por ciento, por encima de la media nacional de casi el 9 por ciento, y la región extremeña se posiciona en el cuarto lugar en este ranking.



Así, por grupos de población, los mayores de 64 años presentan una mayor incidencia de pobreza, un 35,4 por ciento, ya que dos de cada cinco pensiones en Extremadura se encuentran por debajo de los 480 euros.



En relación con la tasa de Privación Material Social y Severa (PMSS), cinco comunidades la han incrementado, entre ellas Extremadura, que se encuentra en un 9,7 por ciento, superior a la media nacional por dos puntos, que se sitúa en 7,7 por ciento.



Además, ha reivindicado que haya una mayor inversión "norte-sur", ya que los datos son "escalofriantes" por la existencia de una "línea roja imaginaria" que separa ambas zonas en España.



Además, ha pedido que se "invierta más" en estas comunidades autónomas que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión por existir un "desequilibrio territorial", ya que esta situación se concentra en zonas rurales.



Por su parte, el representante de Cruz Roja en EAPN, Alfonso Méndez, ha expresado que la situación en Extremadura "no es muy halagüeña", aunque ha señalado que en este último año las cifras han empeorado en la tasa privación material social y severa.



Sin embargo, ha indicado que ha mejorado en los datos han mejorado "en casi todos los índices", como en AROPE y en la privación de trabajo y ha reafirmado que esta mejoría "no es suficiente" porque Extremadura se sigue encontrando "muy por debajo" de otras Comunidades Autónomas.



Para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 en Extremadura, Méndez ha matizado que deben salir de la situación de pobreza 90.000 personas y ha asegurado que los datos no se encuentran "ni a la mitad" para conseguir cumplir con la agenda europea.



Así, ha resaltado que Cruz Roja tiene "muchos" programas y proyectos para ayudar a las personas que se encuentran en riesgo de pobreza, de forma "constante", que han sido derivados por los trabajadores sociales a esta entidad y a Cáritas.