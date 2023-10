La línea ferroviaria Madrid-Extremadura tendrá retrasos de entre 40 y 60 minutos por obras

Los usuarios de la línea ferroviaria Madrid-Extremadura verán incrementados los tiempos de viaje entre 40 y 60 minutos del 21 al 24 de octubre debido a las obras de mejora en la infraestructura que ADIF llevará a cabo en el trayecto Oropesa de Toledo - La Bazagona.



En concreto, las obras están programadas entre las 00:00 horas del sábado, 21 de octubre, hasta las 07:30 horas del 24 de octubre. Durante este periodo, el trayecto comprendido entre las estaciones de Oropesa de Toledo y Monfragüe se realizará por carretera, efectuando parada en sus correspondientes estaciones intermedias, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



En concreto, los días 21 y 23 de octubre de 2023 el tren IC 190 hará el trayecto por carretera desde las 10,51 horas en Oropesa de Toledo, para continuar a las 11,25 horas en Navalmoral de la Mata y las 12,35 horas en Monfragüe.



El MD 17902, por su parte, hará el trayecto por carreteras los días 21, 22 y 23 de octubre desde las 11,56 horas en Oropesa de Toledo, para seguir a las 12,15 horas en Navalmoral de la Mata y las 13,25 horas en Monfragüe.



Otro tren afectado por las obras será el MD 17012 los días 22 y 23 de octubre, cuyos pasajeros continuarán por carretera desde Oropesa de Toledo a las 16,44 horas, Navalmoral de la Mata a las 17,18 horas y Monfragüe a las 18,10 horas.



Además, el Alvia 194 hará lo propio los días 21, 22 y 23 de octubre a las 18,33 horas en Oropesa de Toledo, 19,07 horas en Navalmoral de la Mata y a las 20,17 horas en Monfragüe.



Por último, los viajeros del RE 17018 harán el trayecto por carretera los días 22 y 23 de octubre desde Oropesa de Toledo a las 20,17 horas, a las 20,51 horas en Navalmoral de la Mata y 21,50 horas en Monfragüe.



Para la utilización de estos medios alternativos es necesario el correspondiente billete de transporte de forma previa a la realización del viaje.



Excepcionalmente, estos días todos los trenes afectados circularán sin asignación de coche y plaza, no admitiéndose el transporte de animales domésticos ni bicicletas, según la información facilitada por Renfe.



LAS OBRAS



En cuanto a las obras, en el tramo Arroyo de Santa María-Navalmoral de la Mata los trabajos se desarrollarán entre los puntos kilométricos 195/952 y 202/765 de la línea convencional. Entre ellos, destacan la ampliación, sustitución y ejecución de obras de drenaje, la demolición de un paso superior y pasarela peatonal, la ejecución de terraplenes adosados para permitir los enlaces del futuro desvío provisional y la instalación de estructuras de comunicaciones.



La demolición del paso superior implicará desviar provisionalmente el tráfico de vehículos ligeros y pesados en tanto se construye otro paso superior de mayores dimensiones en su actual ubicación.



Asimismo, en el tramo Casatejada-Toril, destaca la reposición de servicios afectados de líneas de media tensión y telefónica en los pp.kk. 220/600 y 221/700 de la línea convencional. Por lo que respecta al tramo Toril-Río Tiétar, se ampliará el drenaje de la línea convencional en los pp.kk. 223/275, 223/984 y 224/214.



CAMBIOS DE HORARIOS



Por otro lado, con motivo de las obras de mejora en la infraestructura que se están realizando por ADIF, los próximos 21 y 22 de octubre se producirá una modificación sobre el horario programado para algunos trenes.



En este sentido, el tren 17817 con salida de Zafra a las 08,05 horas y llegada a Mérida a las 08,53 horas no circulará el 21 de octubre. Sí lo hará el convoy 17815, que saldrá de Zafra ese día a las 06,55 horas para llegar a Mérida a las 07,43 horas.



Además, los días 21 y 22 de octubre no circulará el tren 17812 entre Cabeza del Buey y Badajoz, con salida a las 07,25 horas y llegada a las 09,52 horas. En su lugar hará este trayecto esos días el tren 17806, con salida desde Cabeza del Buey a las 06,17 horas y llegada a la capital pacense a las 08,41 horas.



Por otro lado, tampoco circulará los días 21 y 22 de octubre el tren 18775 Plasencia/Cáceres/Sevilla con salida desde Plasencia a las 07,35 horas. En su lugar lo hará el 21 de octubre el tren 18773 con salida desde Plasencia a las 06,30 horas y llegada a Sevilla a las 11,17 horas; mientras que el día 22 de octubre ese mismo convoy saldrá de Cáceres a las 07,09 horas y llegará a la capital hispalense a las 11,17 horas.