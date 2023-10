Junta trabaja "a pleno rendimiento" para no perder los más de 423 millones fondos europeos

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha hecho balance este jueves del estado de ejecución del Programa Operativo FEDER 14-20, del Fondo Social Europeo (FSE) y del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) y ha afirmado que la Junta de Extremadura trabaja a pleno rendimiento para no perder los más de 423 millones de euros que quedan pendientes de certificar.

En concreto, la responsable ha explicado que estos tres programas finalizan su elegibilidad el próximo 31 de diciembre de 2023, "fecha en la que deben estar pagados todos los gastos" y que la declaración de gastos a la Comisión Europea, para el reembolso de los fondos, debe realizarse en junio de 2024, por lo que los trabajos de certificación por parte de la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública deben estar concluidos en marzo de 2024.

"Esto nos coloca en una situación complicada, ya que contamos con tan solo 8 meses para certificar esos más de 423 millones de euros", ha señalado la consejera "cuando la media de certificación del anterior gobierno fue de 152,8 millones de euros al año".

A su vez, la titular extremeña de Hacienda y Administración Pública ha explicado el estado de cada uno de los fondos. Así, a fecha de 31 de julio de 2023, ha indicado que el Programa Operativo FEDER se encuentra al 69,49 por ciento de gasto público certificado, con un montante de más de 290 millones de euros pendientes de certificar.

Sin embargo, según ha comentado Manzano, "es conveniente y necesario alcanzar un determinado nivel de sobre ejecución en torno al 15 por ciento para absorber posibles correcciones financieras y asegurar la absorción del 100 por ciento de los fondos programados".

Este programa fue aprobado el 13 de agosto de 2015 y está en ejecución desde 2016, "por lo que no se entiende el bajo nivel de ejecución hasta la fecha". "En 78 meses el anterior Gobierno ha certificado menos del 70 por ciento de los Fondos FEDER y ahora pretenden que en 8 meses certifiquemos más del 30 por ciento pendiente", ha criticado.

A esta situación la consejera ha sumado el hecho de que a fecha de 31 de julio de 2023 se encuentren comprometidos 244 millones de euros pendientes de reconocimiento de la obligación y, por tanto, pendientes de pago, según informa la Junta en una nota de prensa.

En cuanto al Fondo Social Europeo de Extremadura 14-20, éste se encuentra al 75,31 por ciento, quedando pendientes de certificar más de 105 millones de euros, pero, tal y como ha añadido Manzano, "aún peor porcentaje representa el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) que está al 63,14 por ciento, con más de 28 millones de euros pendientes de certificar".

"Ahora mismo el esfuerzo de esta consejería está centrado en ejecutar los máximos fondos posibles para minimizar en lo posible su pérdida", ha alertado Manzano, al tiempo que ha señalado que "la certificación media anual de los Programas Operativos que ha realizado el anterior Gobierno es de 104,5 millones de euros para el Programa Operativo FEDER; de 41,3 millones de euros para el FSE y de 6,9 millones de euros para el POEJ. Nosotros tenemos 8 meses para más de 423 millones de euros", ha recalcado.

Además, la consejera ha alertado de otro problema que se ha encontrado la Dirección General de Fondos Europeos y es que "no todo el gasto es de calidad", es decir, que puede haber importes no elegibles que no se pueden certificar y quedarían como gasto que tendría que ser asumido con fondos de la Comunidad Autónoma, incrementando el déficit.

"En este sentido nos hemos encontrado ya con un gasto no elegible de unos 154 millones de euros, gasto del que no obtendremos reembolso", ha indicado.

Ante esta situación la consejera se ha preguntado "¿de qué presume el anterior Gobierno cuando habla del 75 por ciento de ejecución de los fondos FSE y del 70 por ciento de los FEDER?" al tiempo que ha criticado que lo que han hecho ha sido "no aprovechar el tiempo que han tenido, 7 años, y que ahora tengamos que hacer un esfuerzo titánico para tratar de no perder fondos en el plazo del que disponemos, 8 meses".

OTROS FONDOS Y SOLUCIONES

Por otro lado, y aunque no sea tan inmediato (los gastos tienen que estar declarados a 31 de diciembre de 2025), Manzano ha destacado la situación en la que se encuentra el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 14-22, que, a 31 de julio de 2023, presenta un porcentaje de ejecución del 66,34 por ciento, quedando pendientes de declarar 540,9 millones de euros.

"Nuevamente no entendemos cómo llevando 7 años en ejecución puede quedar ese volumen de fondos pendientes de declarar", ha lamentado. Respecto a la ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Next Generation, se ha ejecutado por debajo del 20 por ciento.

Así de los 752 millones de euros asignados se han pagado 147 millones de euros, "un escasísimo grado de ejecución, que pone en grave riesgo el cumplimiento de los hitos y objetivos marcados", detalla el Ejecutivo regional.

"Y ante esta complicada situación el Gobierno de María Guardiola lo que hace es arrimar el hombro y ponerse a trabajar. El Gobierno de María Guardiola actúa", ha indicado.

De este modo, lo primero que se ha hecho desde la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos es reorganizarse y aumentar los recursos personales (con dos personas) y crear grupos de trabajo. Además, en el Programa de Desarrollo Rural (PDR), que finaliza el 31 de diciembre de 2025, se va a incidir en la ejecución y se dotará presupuestariamente en 2024 de créditos suficientes que incrementen lo máximo posible la ejecución para evitar la pérdida de fondos.

Finalmente, en el caso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se ha instado a todas las consejerías para que pongan de manifiesto ante los ministerios responsables la necesidad de revisión y, en su caso, modificación de los subproyectos asignados a Extremadura.