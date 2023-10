UGT pide priorizar en políticas activas de empleo a mujeres y parados de larga duración

Ep.



El secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, ha defendido la necesidad de que en la comunidad se prioricen en las políticas activas de empleo a las mujeres (que suponen el 64 por ciento de los parados de la región) y a los parados de larga duración.



Así, de cara a la discusión de la Estrategia de Empleo de la comunidad con el Gobierno autonómico, el sindicato pedirá que las mujeres cuenten con un "peso importante" en proyectos empresariales que lleguen a la región y que dispongan de una aportación "importante" de fondos públicos, como la gigafactoría de baterías de Navalmoral o la fábrica de diamantes de Trujillo.



"Tanto en la formación como en la contratación tiene que haber un mínimo de mujeres y de hombres, es decir, ningún sesgo puede pasar al otro en el 60-40, porque si no vemos que las mujeres al final tienen más dificultad a la hora de trabajar", ha espetado en declaraciones a los medios para valorar este martes en Mérida los datos de paro en Extremadura.



"Cuando hay dinero de una empresa privada no podemos decir nada, pero cuando los proyectos son públicos y van a tener una cantidad importante de dinero público tiene que haber un equilibrio, porque no puede ser que el 64 por ciento del paro sea paro femenino", ha recalcado Francisco Morcillo, quien ha hecho una valoración "negativa" de las cifras de desempleo que acumula Extremadura y ha incidido en que septiembre es un mes tradicionalmente "malo" para la generación de puestos de trabajo.



Tras alertar así de que las mujeres suponen el 64 por ciento de los parados totales de la región y los parados de larga duración más del 41 por ciento, ha reivindicado que las políticas activas de empleo vayan dirigidas específicamente a estos dos colectivos, y que mejore la intermediación de las oficinas del paro que "verdaderamente no están funcionando".



"Cuando escuchamos a las patronales diciendo que no hay trabajadores en ciertos sectores nos hace gracia cuando vemos los datos de desempleo mes a mes y que en todos los sectores hay más de 5.000 trabajadores inscritos en cada sector", ha espetado Morcillo, quien ha considerado que esto evidencia que "no están haciendo uso de las oficinas (del Sexpe) y tienen que ser también más ágiles".



También ha abogado por incidir en la cualificación y la formación de trabajadores para proyectos industriales que está previsto que lleguen a la región.



De igual modo, ha pedido que las subvenciones que van dirigidas a las políticas activas de empleo para los trabajadores se destinen "sólo para trabajadores y contratos indefinidos y para unos ciertos colectivos como los parados de largo duración, mujeres, jóvenes y mayores, que son los que están más afectados por el desempleo en Extremadura".



En cuanto a la contratación en septiembre, el representante de UGT ha destacado que sigue marcando "un hecho histórico" que es que el 32 por ciento de los contratos son indefinidos, mientras que tal y como ha recordado antes de la entrada en vigor de la reforma laboral en septiembre de 2020 la contratación indefinida en la comunidad era de "tan sólo el 4 por ciento".



CONCERTACIÓN SOCIAL



Por otra parte, Morcillo ha pedido que en la concertación social se siga apostando por las políticas activas de empleo que se considera que "han funcionado", y que al mismo tiempo se les siga "dando una vuelta" para que las personas que siguen paradas encuentren la posibilidad de un puesto de trabajo.



Asimismo, sobre la supuesta vinculación entre el aumento de los salarios con la creación de empleo, ha incidido en que cuando suben las nóminas "hay movimiento económico", y ha criticado a las patronales cuando "hablan sólo del tema económico", ya que "un convenio no es sólo las condiciones salariales, es también de jornada".



"Cuando dicen que hay sectores en los que no encuentran trabajadores y pagan lo que marca el convenio tienen razón, pero omiten una parte del convenio, que es el exceso de jornada en muchos sectores", ha espetado.



Así, tras recalcar que "la gente no es que no quiera trabajar, sino que lógicamente quiere que se cumpla las mejoras que marca el convenio que no se están cumpliendo", ha vuelto a hacer un llamamiento a la Inspección de Trabajo porque "hay ciertos sectores que hay que controlar" porque "periódicamente pasa lo mismo" y se llega al "fraude".



Como ejemplo, ha citado que en la Construcción "todos los meses de verano despiden, sobre todo en agosto, y se recuperan los mismos trabajadores en septiembre", lo que evidencia "un fraude".



CONTACTOS CON LA JUNTA



Por otra parte, sobre qué piensa UGT del nuevo Gobierno regional y las medidas que pueda impulsar para luchar contra el paro, Francisco Morcillo ha recordado que hace unos días el sindicato se reunió con el consejero de Economía y Empleo, y le ha pedido a la Junta que "sobre todo" continúe la concertación social como se "comprometió" la presidenta María Guardiola con las secretarias generales de CCOO y UGT en la región.



De este modo se podrá en dicho marco seguir realizando aportaciones a las políticas activas de empleo que permitan "mejorar el empleo", ha añadido.



"Ellos (en la Junta) tienen detectado también el mismo problema que nosotros, sobre todo en mujeres, que ocupan el 64 por ciento de parados en total en Extremadura, y en parados de larga duración", ha reconocido el sindicalista.