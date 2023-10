Unidas urge a Guardiola nuevo plan residuos que dé "carpetazo" macrovertedero Salvatierra

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reclamado al gobierno regional que elabore un nuevo plan regional de residuos (PIREX) para poder dar "carpetazo" al proyecto del macrovertedero proyectado en Salvatierra de los Barros.



Así pues, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, se ha referido a esta cuestión al cumplirse un año de "lucha" contra este proyecto de gestión de residuos tóxicos que "no solo ha movilizado al pueblo de Salvatierra, sino a una comarca y una comunidad entera".



En este sentido, reclama al gobierno de PP y Vox que apruebe "cuanto antes" un nuevo PIREX, dado que es "la única manera de cerrar de un portazo este proyecto" que pone en "peligro" la dehesa y la vida en Salvatierra de los Barros, eliminando la cláusula que aumentaba la capacidad de almacenamiento de residuos tóxicos a 180.000 toneladas en la región.



Con este Pirex también se daría carpetazo al proyecto en Salvatierra, sino en cualquier otro punto de la geografía regional, porque "Extremadura no se merece ser el vertedero de Europa", al tiempo que apuesta por un modelo productivo "alejado de estas instalaciones insalubres y contaminantes", tal y como indica la formación en una nota de prensa.



FERIA DE ZAFRA



Con respecto a la celebración de la Feria Internacional Ganadera (FIG) de Zafra, ha señalado está siendo "bastante calurosa", de tal forma que "el veranillo de San Miguel se ha convertido en el infierno de San Miguel", con temperaturas que "nunca antes se habían registrado en el mes de octubre en Badajoz", con registros de 38 grados, pero "por desgracia" Extremadura tiene un gobierno "negacionista" del cambio climático.



"Negacionista de la evidencia científica que nos dice que tenemos que prepararnos para afrontar en las mejores condiciones esta situación y mitigarla", ha señalado Irene de Miguel, quien ha asegurado que uno de los sectores que más lo sufre en sus propias carnes es el sector ganadero, que lleva "arrastrando a los problemas estructurales los efectos de una terrible sequía, que no es otra cosa que la emergencia climática".



Además, la portavoz ha añadido a estos problemas los derivados de la fiebre hemorrágica que están viviendo las explotaciones de vacuno, denunciando que la "ganadería está en una situación muy crítica".



Ante este "panorama difícil" para el sector, De Miguel ha afirmado que no se entiende la ausencia de protestas de agricultores y ganaderos que "estaban impulsadas por ASAJA", y este año "con todos los problemas" que vive el campo no se han manifestado, ante lo cual ha afirmado que "para algunos parece que el interés del partido se antepone al interés del sector primario".



De la misma forma, ha reclamado al gobierno regional "medidas inmediatas" para evitar la "ruina" de los ganaderos, al tiempo que le ha reprochado que las ayudas anunciadas para mitigar los efectos de la fiebre hemorrágica "llegan tarde", y "encima no han puesto fecha de tramitación".



Y es que, en su opinión, el sector "no puede esperar más y se necesitan ayudas directas ya, y asumir de una vez por todas que no se pueden echar balones fuera y que hay que poner en marcha medidas que alivien las economías de las familias agricultoras y ganaderas".



LUCHA POR LA IGUALDAD EN EL FÚTBOL



Por otro lado, se ha referido a la situación que han vivido las futbolistas del Cacereño Femenino este fin de semana, en alusión a las "condiciones denigrantes" que les han impedido afrontar su partido "en la mejor situación" que, ha asegurado, "no se hubiera producido" en el conjunto masculino, y en caso de ocurrir la Federación hubiera "alzado la voz".



El propio club ha criticado en sus redes sociales el trato recibido este fin de semana en Madrid durante la disputa de su partido correspondiente a la Primera Federación Femenina (segunda categoría del fútbol femenino nacional).



A este respecto, la portavoz de Unidas por Extremadura ha pedido a la Federación autonómica y al Gobierno de María Guardiola que actúen para evitar este tipo de situaciones.



Así, ha señalado que su formación se toma "muy en serio la igualdad en el deporte", motivo por el que espera que la Federación "alce la voz y ponga medidas para que esto no se vuelva a producir", mientras que al Ejecutivo regional le ha pedido que inste a esta entidad, que recibe fondos públicos, que garantice "unas condiciones dignas y decentes" para las futbolistas extremeñas de todas las categorías".



En concreto, le ha pedido a Guardiola, que es quien tiene las competencias de Igualdad, que se reúna "cuanto antes" con la Federación Extremeña de Fútbol y le traslade la propuesta de impulso aprobada en el último pleno en la Asamblea en el último Pleno, en la que se insta a la federación a "eliminar la desigualdad en el fútbol, avanzando hacia una menor discriminación en este deporte, poniendo en marcha el Plan de Igualdad al que se habían comprometido".



Por último, la portavoz de Unidas ha querido trasladar todo el cariño a las familias de las víctimas de lo sucedido en la discoteca de Murcia.