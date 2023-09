De Miguel afirma que "el mundo rural va a ir a peor con Vox al frente de la Consejería"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en la Comisión de Gestión Forestal y Mundo Rural, ha interpelado directamente a la consejera de Vox: "Nos parece irresponsable y peligroso que una persona como usted, con un demostrado negacionismo climático, gestione nuestro medio natural: manipular los datos, negar la ciencia, y lo que es peor, hacer lamentables chascarrillos sobre los desastres medioambientales no debería premiarse de esta manera. Desastres medioambientales que se han llevado por delante la vida de miles de personas en países no tan lejanos, y aquí también hemos tenido que lamentar vidas mortales".

De Miguel le ha recriminado a la consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural que "decir como dice usted que el cambio climático nada tiene que ver con la actividad humana es de nuevo negar la evidencia científica. No pasaría nada si no tuviera una vida que fuera no gestionar responsabilidades públicas, como gestionar nuestros montes que nos puede ayudar a mitigar la emergencia climática".

Por ello, le ha pedido a la consejera de Vox que "lea, estudie y se informe por fuentes oficiales porque sabemos que en internet hay de todo" y que "su labor como consejera debería ser contribuir a cerrar esas puertas y no quedarse pasmada mirando y pensando que se cerrarán solas".

Irene de Miguel ha denunciado que "la extrema derecha tiene una concepción muy estrecha del mundo rural, que son básicamente, según ha dicho usted, la Dirección General de Caza y la de Toros".

En oposición a eso, ha defendido que "el mundo rural es mucho más: es transporte público en horarios y líneas útiles que permitan la movilidad; es sanidad pública de calidad, y no cerrar puntos de atención continuada como ha empezado a anunciar la nueva consejera del Partido Popular; colegios rurales con comedores escolares y transporte escolar; oportunidades laborales para los más jóvenes y para las mujeres, porque tenemos que luchar contra el envejecimiento y la masculinización del mundo rural, porque sin mujeres no hay futuro".

Para Irene de Miguel "el medio rural va a estar en la misma situación o peor de lo que estaba, porque si su Consejería se llama de Mundo Rural usted simplemente nos habla de caza y de toros".

Además, ha aseverado que "el mundo rural es cultura rural, y esta va más allá que lo que usted propone, con festejos donde se maltrata incuestionablemente a los animales", pidiéndole a la consejera que "deje de victimizar al sector cinegético, ya que ha sido cuidado y mimado por todas las administraciones extremeñas. Le han dado hasta la Medalla de Extremadura".

OLIVAR TRADICIONAL

Irene de Miguel se ha referido a la defensa del olivar tradicional que ha hecho esta semana la Consejera de Vox, defendiendo que "como se defiende el olivar tradicional es haciendo que la labor de este sector sea rentable. Y para eso hay que luchar contra las industrias piratas que no quieren pagar precios justos a los productores; y frenar la extensión del olivar hiperintesivo que está en manos de grandes fondos de inversión".

En esta línea, la portavoz ha señalado que "cuando usted habla de apoyar y fomentar los nuevos regadíos por toda Extremadura, como si el agua fuera infinita, lo que está haciendo realmente es potenciar este modelo, que compiten con nuestro olivar tradicional", preguntándole a la consejera de Vox que "para quién será el regadío, ¿Para la agricultura familiar o para los fondos de inversión?".

Según la portavoz, "cuando habla tan a la ligera de regadíos demuestra su negacionismo climático y, además, pone en riesgo los regadíos históricos, pone en riesgo a la agricultura familiar y compromete a los agricultores con un modelo que tiene una altísima incertidumbre".

INFOEX Y AGENTES DEL MEDIO NATURAL

Irene de Miguel le ha espetado a la consejera a que "escuche atentamente las demandas del colectivo de profesionales del INFOEX. Siéntese con ellos y ponga remedio a sus injustas condiciones laborales", denunciando que "el Partido Socialista las ninguneó de manera reiterada. Unas condiciones laborales que tanto ha defendido Unidas por Extremadura en esta Asamblea". Por ello, la portavoz ha adelantado que la situación de este colectivo "no va a cambiar ya que ha nombrado a las mismas personas que estaban ya con el PSOE".

Para De Miguel, la "formación es indispensable, y espero que, aunque usted se vanaglorie de su negacionismo climático, no niegue que nos estamos enfrentando a incendios de cuarta generación que necesitan de formación específica para no poner en peligro a nuestros bomberos forestales: a día de hoy ya no apagamos los fuegos en los montes, si no en las puertas de los pueblos".

Así, le ha pedido a la consejera que "hablen con ellos de la disponibilidad, ustedes que hablan tanto de que son los que defienden a las familias, empiecen a mejorarla haciendo que no tengan condiciones laborales tan lesivas que les permita conciliar. Las familias de los bomberos lo pasan bastante mal con la disponibilidad terrible que se les está imponiendo".

En cuanto a los Agentes del Medio Natural, Irene de Miguel ha denunciado que "se trata de otro cuerpo de profesionales ninguneado por el anterior Ejecutivo" y que "con esta dispersión de responsabilidades vuelven a rebajar la importancia de nuestra policía medioambiental", preguntándole a la consejera si "va a seguir eliminando funciones a estos agentes de la autoridad y externalizando funciones como la extinción de incendios".

De Miguel ha destacado que el "otro día vimos a la señora presidenta junto con la consejera de Agricultura en la suelta de un águila y ni un agente del medio natural las acompañaba, cuando son las funciones de este cuerpo. Otro desprecio más a unos trabajadores esenciales que velan por el mundo rural".

Por todo lo expuesto, Irene de Miguel ha animado a la consejera "a dejar de quejarse de la situación heredada del PSOE, que ya lo han hecho todos los consejeros, ya que es una línea comunicativa común. Le animo a que, a pesar de la situación heredada mala, que no se la niego, se ponga usted manos a la obra, se arremangue ya, y deje de lado el terraplanismo, porque Extremadura no puede permitírselo".