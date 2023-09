Convalidado decreto de rebajas fiscales de la Junta con apoyo de PP y Vox

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha defendido este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura la convalidación del Decreto-ley 4/2023, de Medidas Fiscales que ha salido adelante gracias a la mayoría de votos de la Cámara regional.

Manzano ha explicado que el carácter de urgencia es debido a la necesidad de atajar desigualdades y hacer justicia tributaria y ha indicado que, según establece el artículo 86 de la Constitución Española un Decreto ley se puede utilizar "en caso de extraordinaria y urgente necesidad" y esta es la situación en la que la consejera ha asegurado que se ha encontrado la región.

"Ante esta situación el gobierno de la presidenta María Guardiola no mira para otro lado, escucha, actúa, afronta la situación y aprueba soluciones destinadas a mejorar la vida de todos los contribuyentes, de las familias, de los profesionales y de los autónomos. Y lo hace en tan solo 57 días de gobierno", ha aseverado.

En este sentido la consejera de Hacienda y Administración Pública ha incidido en que este Decreto-ley garantiza el principio de igualdad y justicia tributaria, cree que el acogimiento es la mejor solución para criar a lo más preciado que tenemos y, entre otras cuestiones, responde ante las pérdidas que sufren los agricultores.

Así, y desgranando las medidas contempladas en el Decreto-ley, Manzano ha criticado que Extremadura sea la Comunidad Autónoma con la presión fiscal más elevada mientras que las rentas son las más bajas del país.

"Reducimos los tipos de los dos primeros tramos de la tarifa autonómica del IRPF al 8 y 10% lo que supondrá un ahorro por contribuyente con rentas inferiores a 20.200 euros de casi 300 euros", ha remarcado.

Asimismo, la consejera de Hacienda ha indicado que el Gobierno regional también está preocupado por los precios del alquiler y, por ello, han elevado la deducción por alquiler de vivienda habitual pasando de un 5 o 10% en el caso de zonas rurales, a un 30% e incrementando los límites de 300 y 400 euros anuales, a 1.000 y 1.500. Se mejoran los límites de renta para llegar a más contribuyentes, hasta los 28.000 en tributación individual y 45.000 en conjunta. Y, por primera vez podrán beneficiarse de esta bonificación las familias monoparentales.

En relación a la bonificación al 100% del Impuesto de Patrimonio Manzano ha señalado que el principal objetivo es "atraer inversión y fijar población" ya que el Gobierno de Fernández Vara se ha dedicado a "expulsar a la gente".

Además, la consejera ha indicado que este impuesto por el que solo se recaudan 5,9 millones de euros supone el 0,076 % de los ingresos de la región.

A lo anterior se suma una bajada al mínimo legal del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte, el llamado impuesto de matriculación, "para corregir un agravio comparativo con el resto de regiones e impulsar el sector automovilístico".

"El impacto de estas medidas se cuantifica en 69.701.541,27 euros. Solo en IRPF estimamos recaudar en este ejercicio 202 millones más que en 2022 y en IVA 202 millones más. Tenemos margen de sobra para cumplir con nuestro deber constitucional de construir un sistema tributario justo", ha afirmado.

MÁS MEDIDAS

A estas medidas de carácter tributario se añaden otras dirigidas a favorecer a aquellos que generan empleo, riqueza y desarrollan la región como son los autónomos a los que se les va a pagar 960 euros que equivale al coste de la primera cuota de ingreso en RETA.

A este respecto, ha criticado que "el anterior Gobierno desde el 31 de marzo de 2022 hasta el 14 de febrero de 2023 no hubo convocatoria abierta de ayudas para nuevos autónomos".

Con este Decreto-ley, también se ayuda a las familias de acogida, que actualmente reciben 169,25 euros y, a partir de ahora, recibirán 360 euros al mes "con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023 mediante un pago único que se hará en el mes de diciembre".

Asimismo, se incluyen medidas directas a los productores de cereza (con 1,4 millones de euros) y el incremento de la partida presupuestaria para el fomento de la contratación de los seguros agrarios.

Y, ha concluido que "este Decreto-ley es la debida respuesta a la situación actual, de extraordinaria y urgente necesidad. Es la esperada respuesta de los que pagan con dificultad el elevado precio de la hipoteca, los alquileres y los suministros básicos, de los que afrontan con dificultad la subida de la cesta de la compra o de la vuelta al cole más alta de los últimos años".

PARA EL PSOE, UNA "MENTIRA SIN PALIATIVOS"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Vega, ha asegurado que el decreto ley de medidas urgentes del gobierno de coalición del PP y VOX es una nueva mentira “enorme, contundente, aplastante y sin paliativos de la Sra. Guardiola”.



Durante su intervención, Vega ha desgranado “las trampas” de este decreto ley, asegurando que “no es un decreto, es una imposición de privilegios fiscales a los que más tienen y la única urgencia de su presentación ha sido intentar desviar la atención por el golpe propinado a las familias con la supresión de la gratuidad de los comedores escolares”.

Además, ha tachado de “pantomima” la presentación que en su día hizo la presidenta del gobierno de coalición de la derecha con la ultraderecha y ha explicado que “es mentira” que la Junta renuncie a ingresar 39,8 millones de euros con este decreto, sino que “renuncia a 70 millones de euros tal y como figura en el informe que hace la consejería de Hacienda para su tramitación”.

En ese sentido, ha subrayado que este decreto no beneficia “en mayor medida a quienes tengan rentas medias y bajas” como dijo la Sra. Guardiola “sino que son las grandes fortunas de la región las que aumentan sus privilegios”.

Por ello, la portavoz socialista ha remarcado que la verdad sobre este decreto ley es otra muy distinta y lo ha explicado con varios ejemplos que clarifican cuál es la realidad de las cifras y cómo afectan estas medidas fiscales al bolsillo de los extremeños y las extremeñas.

Así, ha relatado que a una familia tipo extremeña con dos personas trabajando y una renta de 28.000 euros, una hipoteca de 120.000 euros (que ha subido unos 150 euros al mes), con un incremento de 200 euros al mes en gasoil para el transporte y con un incremento de la cesta de la compra de entre 200 y 300 euros al mes, la rebaja fiscal del PP y VOX le beneficia de la siguiente manera: la bajada del impuesto de patrimonio (0 euros), la del de matriculación de vehículos de alta gama (0 euros) y la eliminación del impuesto de viviendas vacías (0 euros). En cambio, se le va a subir el IRPF en 0,5 puntos.

Por el contrario, ha puesto el caso de otra familia. Ésta tiene empresas, un patrimonio superior a 2 millones de euros, una renta anual de más de 300.000 euros, no tiene hipotecas y cuenta con 12 viviendas vacías para especular. A esta familia, ha narrado, la reforma fiscal de PP y VOX le supone un ahorro de 5.000 euros anuales por la eliminación del impuesto de patrimonio, de 350 euros por vehículo de alta gama que compre y de 11.500 euros al año por las viviendas cerradas. En el tramo del IRPF no sufre variaciones. Con todo, esta familia, gracias a las medidas de PP y VOX tiene un ahorro anual de unos 16.500 euros.

Según Vega, “esta es la verdad, le duela a quien le duela: para el gobierno de Coalición PP-Vox es urgente dar privilegios a los que más tienen porque eso va en sus genes y en principios”.

Como contraposición, ha recalcado que para los socialistas el principio es el contrario: “una sociedad justa tiene que ser equitativa y tiene que financiarse de forma suficiente, sostenible y equitativa”.

Por ello, ha expuesto las alegaciones presentadas por su grupo para convertir los privilegios fiscales en una reforma fiscal justa :el aumento del tipo de gravamen en 0,5% en los tramos superiores a los 60.000 euros para evitar el perjuicio que las medidas de PP-VOX supone para las clases medias y trabajadoras de Extremadura; la supresión de la bonificación del 100% propuesta por la coalición PP-VOX para fortunas superiores a los 2 millones de euros para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y evitar los recortes que, por otro lado, ya se están produciendo en educación y sanidad; la no supresión del denominado impuesto de matriculación a vehículos de más elevado valor o más contaminantes que no tiene repercusión en la economía real de los hogares; la no supresión del impuesto sobre las viviendas vacías a grandes propietarios y el aumento de las ayudas directas al sector de la cereza por un importe de 8 millones de euros, igualando la cuantía que ya ha consignado el Gobierno de España.

“No sé si ustedes han trabajado estas alegaciones o directamente las han tirado a la basura en un alarde de transparencia y buen hacer”, ha ironizado.

Por último, la portavoz socialista le ha preguntado al gobierno de coalición de PP y Vox que si con este Decreto Ley que beneficia a los ricos en detrimento de las clases medias y trabajadoras “no se les cae la cara de vergüenza”.

Para Vega, “este decreto es una estafa para los extremeños y las extremeñas”, ha sentenciado al tiempo que ha pedido a la señora Guardiola que “baje de las alutras, ponga los píes en en el suelo y por una vez diga algo que sea verdad”.