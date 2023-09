Europe abre en el Teatro Romano de Mérida la gira conmemorativa de sus 40 años de carrera

El grupo Europe abrió en la noche de este pasado jueves en el Teatro Romano de Mérida la gira con la que conmemora sus 40 años de carrera, con el único concierto en España de 'Time Capsule'.

En concreto, durante su actuación, los asistentes pudieron escuchar algunas de las melodías más reconocibles de la historia del rock, convirtiéndose así en una "experiencia inolvidable".

Así pues, la banda fundada en 1979 por Joey Tempest y John Norum con el nombre de Force hizo un completo repaso por una trayectoria que incluye once álbumes de estudio, delante que un público entregado que disfrutó durante más de dos horas de un rock muy reconocible que arrancó con 'On broken wings'. Y no hubo que esperar mucho para escuchar uno de sus clásicos, 'Rock the night'.

También hubo espacio para su último álbum de estudio con el tema que le daba nombre, 'Walk the earth'. En la primera parte el público disfrutó de canciones como 'Dreamer', 'Girl from Lebanon', la instrumental 'Vasastan' y, por supuesto, 'Carrie', la balada que coreó al unísono todo el teatro.

Con 'Stormwind' se llegó a un descanso de 10 minutos, imprescindible para que el público repusiera fuerzas. Con un tema de su segunda época, 'Always the pretenders', arrancaba la segunda parte del concierto, en la que el rock más clásico se hacía presente con 'Ninja', 'Open your heart' y 'Ready or not'. También sonaron 'Sign of times', 'Prisoners in paradise' y otras más modernas, como 'Last look at Eden', según informa el 'Stone & Music Festival' en una nota de prensa.

No faltó un mano a mano entre Joey Tempest y John Norum que, sentados y 'armados' con sus guitarras, recordaron sus años de amistad y aquel tiempo en que soñaban. Ni tampoco un solo de batería de Ian Haugland "completamente diferente", como él mismo lo definió.

Y para terminar, un viaje a los años 80 con 'Supertitious', 'Cherokee' y la apoteosis final, con todo el público en pie para corear uno de los clásicos de la historia del rock, 'Final countdown'.

Se trata de una "noche épica" para Joey Tempest, John Norum, John Levén, Ian Haugland y Mic Michaeli, que fue la primera de una gira europea que promete grandes emociones.

PASTORA SOLER Y DAVID BISBAL

El cartel de esta edición del 'Stone & Music Festival' incluye este fin de semana otros dos grandes conciertos. Así pues, este viernes actuará Pastora Soler en un concierto muy especial en el que estará acompañada de varios artistas.

Por el momento, ya se ha anunciado la presencia de Funambulista, María Peláe y Antoñito Molina, y durante la actuación se espera alguna sorpresa más que sin duda deleitará a los espectadores.

Finalmente, este sábado será el turno de David Bisbal, que llega al Teatro Romano de Mérida con su gira ‘Me siento vivo’, en la que está presentando su último disco sin olvidar los temas más exitosos de su carrera.