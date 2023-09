El SES baraja vacunar contra el Covid antes de noviembre ante el repunte de casos

Ep.



La incidencia de Covid en Extremadura se sitúa actualmente en 79 casos y cuatro pacientes ingresados por cada 100.000 habitantes, según las cifras que maneja el Servicio Extremeño de Salud, que se plantea iniciar la campaña de vacunación conjunta contra el coronavirus y la gripe antes de que finalice el mes de octubre.



Así lo ha señalado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espadas, quien ha matizado, no obstante, que la próxima campaña de vacunación se presentará próximamente y que aún no se ha definido la fecha de inicio de la campaña.



Preguntada por el incremento de casos de covid durante una comparecencia ante la prensa en Mérida, ha reconocido que la incidencia "va en aumento", al tiempo que ha remarcado que está "dentro de los límites esperados en este momento de año".



En relación con el uso de mascarilla, ha vuelto a aclarar que la consejería no ha dado ninguna orden sobre el uso obligatorio de las mascarillas, si bien ha explicado que se mantiene vigente la recomendación de uso para aquellas personas con síntomas compatibles con el Covid. "Póngase mascarilla si usted tiene síntomas compatibles con Covid o si se hace un test de Covid positivo", ha señalado.