Junta resuelve contrato de obras del CEE PROA en Cáceres por incumplimiento de la empresa

Rd./Ep.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la resolución del contrato de obras de construcción de nuevo Centro Público de Educación Especial (C.E.E.) PROA, en Cáceres, por el “retraso injustificado” sobre el plan de trabajos establecido en el pliego achacable a la empresa inicialmente adjudicataria de las obras.

En concreto, la resolución contractual lleva implícita la incautación de la garantía constituida, que tiene un importe de 250.588,88 euros como indemnización por daños y perjuicios ocasionados a la administración, según informa la Junta.

Así lo ha explicado la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha subrayado que se trata de una "gran obra" que el Ejecutivo regional se ve obligada a "paralizar" por el "incumplimiento" de la empresa adjudicataria.

En este sentido, la también titular extremeña de Cultura ha incluido este asunto entre los "regalos" que se está encontrando el gobierno de María Guardiola del anterior.



"Nos vamos a encontrar estos regalos en los que tenemos que ir resolviendo prácticamente la totalidad de todos los contratos", y en este caso responsabiliza al anterior ejecutivo de no haber buscado una solución para evitar la resolución del contrato.



Al respecto, ha reconocido que el motivo de que muchas de las obras en infraestructuras educativas se encuentren paralizadas es porque "los precios actuales a los que se tiene que enfrentar la empresa no le cubren las necesidades", pero en "otros muchos" son por "incumplimientos".



En este punto, ha recriminado al anterior ejecutivo que "hay que estar detrás de los contratos que se tienen en vigor, obligarlos e ir buscando soluciones", porque ahora el gobierno de Guardiola se encuentra con que "ya no hay ninguna solución" salvo resolver el contrato y recuperar el aval.



Una solución que no responde a la "intención" de la administración regional, ha asegurado, porque ahora habrá que empezar el expediente "otra vez desde cero", lo cual "retrasará mucho" la ejecución de la obra.



Una demora que "sufrirán" los usuarios de este centro y sus familias que "lo necesitan mucho, muchísimo". "Si se hubiera ido detrás de ellos con más tiempo hubiéramos conseguido que esto no ocurriera y que el curso no volviera para estos niños y esas niñas a ser la locura que está siendo en un edificio que los que somos de Cáceres sabemos en qué condiciones está", ha sentenciado.