Guardiola: Su gobierno no ha parado de "trabajar" para poner en orden "regalitos" dejados

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido que su ejecutivo no ha parado de "trabajar" desde su toma de posesión para "poner en orden" los "cientos" de "regalitos" que, según ha dicho, le ha dejado el anterior Gobierno autonómico del socialista Guillermo Fernández Vara.



Así, tras recalcar que su equipo de gobierno lo que está haciendo es trabajar "sin estridencias" para "poner en orden" lo que se han "encontrado" del anterior Ejecutivo autonómico, ha subrayado que una vez hecho esto ya entonces "en las próximas semanas" se dedicarán a "poner en marcha todo un programa de gobierno" que es el "compromiso" adquirido con los extremeños en las pasadas elecciones regionales.



De este modo ha respondido a preguntas de los medios en Mérida este martes Guardiola a declaraciones efectuadas este pasado lunes por la secretaria de Organización del PSOE extremeño, Marisol Mateos, en las que ésta reprochaba a la 'popular' que su ejecutivo se encontraba de "vacaciones" desde su toma de posesión, algo a lo que a la presidenta de la Junta le parece "hasta ridículo entrar a contestar".



"La verdad es que me parece hasta ridículo entrar a contestar esto. El Gobierno extremeño no ha estado de vacaciones, desde que tomamos posesión hemos estado trabajando todos los días y hemos estado intentando solucionar una parálisis, una dejadez que es la que nos hemos encontrado con la salida del gobierno socialista", ha dicho.



Dentro de los "cientos" de ejemplos de esto, ha citado que a la llegada del actual Gobierno regional se han encontrado niños en campamentos juveniles que "no podían cenar porque no había dinero para comprar cena y no habían considerado el gasto de un autobús para que pudieran volver a su casa".



"Hemos sacado ayudas, han salido publicadas hoy, de 22 millones para el fomento del empleo para personas con discapacidad. Hemos arreglado los pagos de la PAC que estaban sin firmar, sin resolver... Ayudas al cereal por la sequía", ha refrendado la presidenta de la Junta como ejemplos de la actividad de su equipo de gobierno.



"Nosotros no hemos parado de trabajar... Lo que pasa es que lo hacemos sin estridencias... Lo que estamos ahora es intentando poner en orden todo lo que nos hemos encontrado para en las próximas semanas poner en marcha todo un programa de gobierno que es el compromiso que tenemos con todos los extremeños", ha incidido.



Ha indicado así que "sí" pronto se conocerán los nombres del resto de nombres de altos cargos del Ejecutivo regional que resta por nombrar.



En este sentido, ha anunciado que este miércoles, día 23, se celebrará Consejo de Gobierno de la Junta y se avanzará en los nombramientos de altos cargos que están "pendientes".



De esta manera se ha pronunciado María Guardiola en declaraciones a los medios con motivo de su encuentro este martes en Mérida con los niños saharauis y las familias de acogida que participan en el programa Vacaciones en Paz.



CAMBIOS EN LAS AYUDAS AL TERCER SECTOR



Por otra parte, preguntada también por los medios sobre las entidades del Tercer Sector que dicen que tienen problemas a la hora de cobrar subvenciones y que abogan por cambiar el sistema de pago vigente, Guardiola ha indicado que están trabajando en este asunto.



"Estamos trabajando, ésta es una de las cuestiones que nos hemos encontrado, es uno de los regalitos que nos ha dejado el Gobierno socialista que ha hecho promesas sin tener consignación presupuestaria", ha dicho.



Ha añadido al respecto que desde la Junta informarán con "más detalle" sobre el asunto cuando tengan "todos los datos encima de la mesa" y "el análisis", aunque ha avanzado que la consejería competente ya está "trabajando para dar solución a las entidades del Tercer Sector".