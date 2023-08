Los precios se estancan en julio en Extremadura, reduciéndose la tasa anual al 1,9%

Rd./Ep.

El Índice General de Precios (IPC) en Extremadura no registró ninguna tasa de variación en julio de 2023 respecto al mes anterior (0,2% a nivel nacional), mientras que la tasa de inflación anual, que mide el incremento de los precios en los últimos doce meses, se situó en Extremadura en el 1,9% (2,3% a nivel nacional).

Además, según los datos proporcionados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) fue del 5,7% en este mes (6,2% a nivel nacional) 3,8 puntos más que el IPC General.

En concreto, el grupo con la bajada de precios más elevada fue Vestido y calzado, que registran una variación de -10,5% a nivel autonómico (-9,7% a nivel nacional) debido a las bajadas de precios de la campaña de rebajas de verano; seguido de Menaje, con una variación de -0,4% a nivel autonómico (-0,7% a nivel nacional).

Frente a ello, los grupos con las mayores subidas de precios en el mes de julio fueron: Ocio y cultura, con una tasa de variación a nivel autonómico de 2,6% (3% en España), debida a la subida de los precios de los paquetes turísticos; y Transporte, que presenta una variación del 0,8% (0,6% en España), según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Además, la tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) en el mes de julio fue de 1,9% a nivel autonómico y 2,3% a nivel nacional. En este caso, los grupos que registran incrementos de precios interanuales más elevados fueron Alimento y bebidas no alcohólicas, con una variación de 11,3% a nivel autonómico (10,8% a nivel nacional). Este comportamiento es debido a que los precios de las frutas y los aceites y grasas han aumentado este mes, mientras que descendieron en julio de 2022. A continuación se sitúa el de Bebidas alcohólicas y tabaco, con una variación de 7,7% a nivel autonómico (7,8% a nivel nacional).

Por su parte, los grupos con bajada de precios interanuales en este mes ha sido: Vivienda, con una tasa de variación interanual a nivel autonómico de -18,2% (-14,9% en España). Este comportamiento es debido a la bajada de los precios de la electricidad y del gas, que aumentaron en julio del año pasado. Y Transporte, con una variación de -6,5% a nivel autonómico (-5,3% a nivel nacional). Este aumento se debe a la subida de los precios de carburantes y lubricantes para vehículos.

Finalmente, por provincias, los precios registran respecto al mes anterior una tasa de 0,1% en Badajoz y -0,2% en Cáceres, situándose la tasa de inflación en el 2,3% en Badajoz y 1,3% en Cáceres.

DATOS NACIONALES



Con los datos registrados a nivel nacional, la inflación retoma los ascensos y pone fin a dos meses consecutivos de caídas que llevaron al IPC en junio al 1,9%, su menor nivel desde marzo de 2021.



Por su parte, el INE ha confirmado que la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), subió en julio tres décimas, hasta el 6,2%, situándose casi cuatro puntos por encima del IPC general.



Estadística ha atribuido la escalada del IPC general a la subida de precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, al encarecimiento de vestidos y calzados, al incremento de los paquetes turísticos y a la subida de los alimentos y bebidas no alcohólicas.



En el caso de los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, el INE ha confirmado que incrementaron su variación cinco décimas y alcanzaron el 10,8%, debido a que los precios de las frutas y los aceites y grasas aumentaron en julio de este año, frente al descenso registrado en el mismo mes de 2022.



AZÚCAR, ACEITES Y LECHE, LOS ALIMENTOS QUE MÁS SUBEN

En tasa interanual (julio de 2023 sobre el mismo mes de 2022), los alimentos que más han subido de precio son el azúcar (+44,2%); aceites y grasas (+20,4%); la leche (+17,7%); las patatas (+16,7%); la carne de porcino (+15,8%); otros preparados alimenticios (+13,6%); el agua mineral, refrescos y zumos (+13,4%), los preparados de legumbres y hortalizas (+13%) y los huevos (+12,8%).



Además, otros muchos alimentos registran subidas interanuales de dos dígitos en sus precios, como los productos lácteos (+11,8%); las frutas frescas (+11,6%); los cereales y derivados (+11,2%) y otras carnes (+10,4%).



En cuanto al transporte, la tasa se sitúa en el -5,3%, más de dos puntos por encima de la del mes pasado. Este aumento se debe a la subida de los precios de carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al descenso registrado en julio de 2022.



De su lado, los precios de vestido y calzado registraron en julio una variación anual del 2,1%, cuatro décimas por encima de laregistrada en junio, debido a que la bajada de sus precios es menor este mes que en julio del año pasado.



En el mismo sentido, ocio y cultura registró una tasa de variación de sus precios del 7,2%, dos puntos superior a la del mes anterior. Esta evolución se debe a que los precios de los paquetes turísticos aumentaron más que en el mismo mes de 2022.



En el lado contrario, los precios en vivienda disminuyeron su variación más de dos puntos, hasta el -14,9%. Este comportamiento es debido a la bajada de los precios de la electricidad y del gas, frente al aumento recogido en julio del año pasado.



Sin tener en cuenta la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y las variaciones sobre otros impuestos, el IPC interanual alcanzó en julio el 2,7%, cuatro décimas por encima de la tasa general del 2,3%. Así lo refleja el IPC a impuestos constantes que el INE también publica en el marco de esta estadística.



SUBE UN 0,2% EN TASA MENSUAL

En términos mensuales (julio sobre junio), el IPC escaló al 0,2%, una décima más del dato adelantado, tras haber experimentado una variación en el mes junio sobre el mes de mayo del 0,6%.



En este comportamiento mensual de los precios influyeron el encarecimiento del ocio y la cultura en un 3% por el incremento de precios de los paquetes turísticos, que repercute 0,242 en el IPC general.



Además, en alimentación y bebidas no alcohólicas se registró una variación mensual del 0,8% y una repercusión de 0,153. Este comportamiento es debido, principalmente, al aumento de los precios de la fruta (+8,8%) y, en menor medida, a los aceites y grasas (+3,4%) y el pescado y marisco (+1,2%). Cabe señalar, aunque en sentido contrario, la bajada de los precios de las legumbres y hortalizas (-3,9%).



Por su parte, entre los grupos con repercusión mensual negativa al IPC destaca vestido y calzado, con una caída de precios del -9,7%, debido a las bajadas de precios de la campaña de rebajas de verano.



En el séptimo mes de 2023, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 2,1%, cinco décimas por encima a la del mes anterior. En tasa mensual cayó un 0,1%.



EL IPC AUMENTA EN TODAS LAS CCAA, EXCEPTO EN CANARIAS

La tasa anual del IPC aumentó en julio respecto a junio en todas las comunidades excepto en Canarias donde disminuyó tres décimas, según ha confirmado el INE.



Los mayores aumentos se produjeron en Región de Murcia, de 0,8 puntos, en Aragón, de 0,7 puntos y en Castilla-La Mancha, Galicia y Comunidad de Madrid, de 0,6 puntos cada una.



Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Ceuta (4,3%); Melilla (4,1%); Canarias (3,6%); Baleares (3%) y País Vasco, Cantabria, Andalucía y Murcia, todas ellas con una inflación del 2,6%.



Por contra, las tasas más moderadas, inferiores al 2%, se dieron en Aragón y Castilla-La Mancha, ambas con un IPC del 1,8%; Extremadura y Castilla y León, las dos con el 1,9%.