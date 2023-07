PP y Vox aprueban modificar ley y altos cargos no comparezcan en Asamblea antes nombrarles

Ep

Los altos cargos no tendrán que comparecer en la Asamblea de forma previa a su nombramiento tras salir adelante una propuesta de ley presentada por el PP.



La propuesta de ley ha prosperado al contar con los votos a favor de los 'populares' y de Vox, mientras que el Grupo Parlamentario Socialista y el de Unidas por Extremadura han votado en contra de la iniciativa este jueves en el pleno que se ha celebrado en el parlamento regional.



El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que, aludiendo a unas palabras pronunciadas por el expresidente de la Junta Guillermo Fernández Vara, "Extremadura no puede esperar un segundo".



Así, ha dicho que con ese espíritu el PP trae la modificación de la norma, convencido este grupo de que las comparecencias no tienen "valor jurídico ni político" y que lo que hacen es retrasar la acción de gobierno a la hora de que el mismo esté "plenamente constituido".



"¿Puede Extremadura y los extremeños permitirse el lujo de no tener un gobierno plenamente constituido por lo menos hasta el mes de octubre? Porque hay que recordar que el mes de agosto es inhábil?", ha señalado.



En su opinión, la respuesta es "evidente" y es no, además de remarcar que la potestad del nombramiento de los miembros del gobierno de la Junta de Extremadura es de la presidenta María Guardiola.



Por ello, el 'popular' ha abundado en que la comisión en la que comparecen los altos cargos no tiene "ni capacidad de veto", ni de declarar la "idoneidad o no" de ningún nombramiento y "única y exclusivamente sirve para que vengan los altos cargos a hablar de sí mismos, de su preparación y de su vida".



En esta línea, Sánchez Juliá ha indicado que los años han demostrado que esta ley "solo ha ralentizado" la composición de los gobiernos y ha afeado que "el primero" en incumplir la norma ha sido el PSOE, ya que en septiembre de 2019 comparecieron "20 altos cargos nombrados durante julio y durante el mes de agosto".



Por ello, ha defendido la modificación de la norma para eliminar unas comparecencias en las que se habla de los políticos, ha dicho, y no de los problemas de los extremeños.



POSICIONES DE LOS GRUPOS



En el turno de fijación de posiciones, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista José María Vergeles ha lamentado que el PP empiece "tan mal" la legislatura, añadiendo que es como si se hubiera tramitado esta modificación como decreto ley, por lo que ha dicho que se está ante un "decretazo" que "deroga la transparencia".



De este modo, ha acusado al nuevo Ejecutivo extremeño de cerrar las ventanas que quería abrir y ha recordado las palabras que Guardiola pronunció en su toma de posesión en las que dijo que quería que la Junta se pareciese a un zaguán, ante las que ha recalcado que lo está consiguiendo, ya que el zaguán es la "única estancia de la casa que no tiene ventanas".



De la misma manera, ha criticado que en la exposición de motivos de la propuesta de ley presentada por el PP se evidencia una "falta absoluta de respeto" a la cámara y a la labor de los diputados, al tiempo que ha preguntado a los 'populares' "¿qué tienen que ocultar?".



Ante ello, el socialista se ha dirigido a la bancada del PP, partido al que ha pedido que retire la propuesta de ley y que hagan los nombramientos siempre que se comprometan a que en la primera comisión de septiembre comparecerán los altos cargos que hayan nombrado.



En el turno de Vox, su portavoz, Ángel Pelayo Gordillo, ha mostrado el acuerdo de su grupo con la supresión de las comparecencias previas porque, "lejos de simplificar, complica y duplica" la actividad de la Asamblea y dificulta, ha dicho, la constitución y formación del Gobierno de la Junta de Extremadura y de muchos de sus órganos.



También ha defendido que la supresión no supondrá un "menoscabo" de la transparencia y ha indicado que tiene "más interés" solicitar las comparecencias de los diferentes consejeros de la Junta, que en septiembre presentarán su programa, algo que es "más útil y proporciona más información".



De la misma manera, Gordillo ha expuesto que las citadas comparecencias no contribuyen "decisivamente" a realizar un ejercicio de transparencia "eficaz" sino que duplica la labor de Asamblea de Extremadura.



Por ello, ha explicado, el Grupo Parlamentario de Vox estima "adecuada" y "pertinente" su derogación y, en consecuencia, apoyará la reforma de la norma.



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha destacado que las primeras leyes que se aprueban tienen algo de "simbólico y premonitorio", momento en el que ha recordado que el PSOE también modificó esta ley en relación a suprimir la limitación de mandatos. "Tomen nota, la realidad es más fuerte que las leyes que se aprueban", ha recalcado.



También ha dicho Macías que si la justificación para esta modificación es la "parálisis" en el Ejecutivo extremeño se podía haber introducido enmiendas o plantear una reforma del reglamento para habilitar el mes de agosto. Ustedes que tienen todo el día en la boca a los que levantan las persianas, a la España que madruga", ha apuntado.



Asimismo, ha afeado que los 'populares' podían haber hablado con la oposición, pero, frente a eso, han recurrido a la lectura única para que no haya enmiendas, algo que ha considerado una "declaración de intenciones" del inicio de la legislatura, que la empieza el PP derogando "controles democráticos".



Por último, Joaquín Macías ha considerado que no cree que plantear esta modificación sea una cuestión de soberbia y ha dicho que el PP lo habrá hecho porque no quiere que comparezcan los altos cargos, bien porque o "no se fían de ellos" o bien porque "tienen conflictos de intereses", además de considerar que los 'populares' no están poniendo por delante los intereses de los extremeños sino que están "protegiendo" a sus altos cargos.