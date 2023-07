Extremadura registró 699 cánceres de piel diagnosticados, entre melanomas y otros tipos

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado el pasado año 2022 un total de 699 cánceres de piel diagnosticados de distintas clases, entre melanomas y otros tipos, según los datos del Observatorio Contra el Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Así, los ha explicado la psicóloga, Concha Puente, en una jornada sobre la importancia de protegerse del sol en verano, recalcando el cáncer de piel es un tipo de tumor frecuente y que se produce por el crecimiento descontrolado de células cutáneas que se han alterado por la radiación ultravioleta.



Del total de 699 cánceres de piel de las distintas clases diagnosticados en Extremadura en 2022, 136 fueron melanomas que son un tipo que "puede causar más problemas". La incidencia fue mayor en mujeres que en hombres, 73 frente a 63 casos. Es el decimocuarto cáncer con más incidencia en la comunidad.



Mientras, en la otra categoría de cánceres de piel (exceptuando melanomas), se detectaron 563 casos en Extremadura el pasado año, lo que supone el quinto con más incidencia en la región, y ante lo que uno de los datos sobre los que se ha puesto el acento es que los hombres son los que sufren más este tipo de cáncer de piel no melanoma con 369 casos (65 por ciento) frente a 194 casos en mujeres (34 por ciento), y que pueden estar causados por exposición prolongada, como pueden ser trabajos al aire libre, sin la protección necesaria.



LA IMPORTANCIA DE PROTEGERSE DEL SOL



La Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz ha sido sede de estas jornadas dirigidas a hablar de la importancia de protegerse del sol en este periodo estival para evitar problemas presentes y futuros porque "la piel tiene memoria".



Bajo el lema de 'Este verano no juegues con el sol', la psicóloga en prevención de la AECC en Badajoz, Anabel Bustamante, ha ofrecido una serie de consejos básico para cuidar la salud de nuestra piel que, aunque repetidos en muchas ocasiones, no deben olvidarse.



Así, ha recordado que se deben evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día (de 12,00 a 17,00 horas) porque su incidencia es más fuerte, como también se debe tener precaución con las actividades al aire libre.



En el caso de estar expuestos, se deben utilizar las cremas solares con un nivel de protección alto porque "son las únicas que te resguardarán de los rayos más peligrosos" y deberá aplicarse cada dos horas o después de cada baño. La protección debe ser FPS 50, aunque se sea moreno, y con filtros para radiación UVA y UVB.



Además de la piel, desde la asociación se ha recordado que también se deben proteger otras partes del cuerpo, como son los ojos, porque pueden dañarse y se ha recomendado el empleo de gafas solares que sean homologadas y con un filtro, al menos, del 90 por ciento de radiación ultravioleta.



También ha puesto el acento en la importancia de hidratarse bien y beber agua con frecuencia puesto que una piel bien hidratada también te cuida frente a los rayos solares. El uso de sombrillas, sombreros, gorras o camisetas cuando nos pongamos directamente al sol se suman a los consejos básicos y muy repetidos, pero que son de gran efectividad.



Por último, se ha matizado que, aunque la campaña está orientada al verano, "tenemos que proteger nuestro cuerpo del sol durante todo el año".



Por otro lado, se ha recordado que el cáncer de piel es el tumor más prevenible cuando se detecta y trata a tiempo, puesto que tienen muy buen pronóstico, por lo que además de aplicar medidas y una adecuada protección solar, es fundamental "vigilar" la piel para detectar cuanto antes lunares o manchas que puedan ser sospechosas y que deben hacer acudir al médico para que realice un diagnóstico profesional.



Entre los consejos que se ha ofrecido para poder detectar esa mancha sospechosa, se ha relatado la 'regla del abcde' que es estar pendientes a una serie de signos que pueden alertar como son: asimetrías en los lunares, bordes irregulares, colores distintos en los lunares, el diámetro y, por último, la evolución o los cambios que sufra un lunar.



Junto con ello, se ha indicado que siempre se debe acudir al especialista, que es el que debe observar y diagnosticar cualquier tipo de afección.

Y, en las jornadas, se ha resaltado y repetido en varias ocasiones que hay que protegerse del sol en el presente para evitar problemas en el futuro, "porque la piel tiene memoria".