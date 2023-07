UGT y CCOO destacan la concertación social y abogan por "seguir avanzando" en derechos

Los sindicatos UGT y CCOO Extremadura, de cara a la próxima tras las elecciones generales de este domingo, han abogado por "seguir avanzando" en derechos.



De este modo, las secretarias generales de UGT y CCOO Extremadura, Patrocinio Sánchez y Encarna Chacón, respectivamente, quienes han llamado a la participación, han coincidido en la importancia de los comicios para seguir en la misma línea o, por el contrario, retroceder en algunas de las conquistas alcanzadas.



Así, la secretaria general de UGT Extremadura ha remarcado que ambos sindicatos quieren defender lo hecho durante estos últimos años, que ha sido "concertar, negociar, dialogar y defender" a los trabajadores y, "seguir avanzando" en derechos, por lo que el 23J es una "buena oportunidad" para ver qué derechos se han conseguido y cuáles "pueden estar en juego".



La secretaria general de CCOO ha recalcado que es "importante" lo que ocurra el día 23 de julio en la región y en el país, ya del resultado electora dependerá que se pueda seguir avanzando a través del diálogo social o que pongan en marcha políticas "de retroceso", afirmando que "tenemos nuestra voz y no vamos a renunciar a tenerla".

BALANCE DE LEGISLATURA

Las responsables de los sindicatos de la región han ofrecido, donde han realizado un balance de esta legislatura y han realizado una serie de propuestas para el próximo gobierno que salga de las elecciones del 23 de julio.

De este modo, la secretaria general de CCOO de Extremadura ha hecho hincapié en que hay dos modelos, uno que se vio en la crisis del 2008 con un gobierno del PP que puso en marcha medidas de "recortes" y otro el que se ha desarrollado en esta última con un gobierno de coalición con medidas para "mejorar" la vida de la gente a través del diálogo social.

Entre ellas, ha incluido los ERTE, que han posibilitado que en Extremadura no se perdieran más de 54.000 puestos de trabajo y no se cerraran más de 10.000 empresas; además de la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral o la reforma de las pensiones, medidas estas tres últimas que no fueron apoyadas ni por el PP ni Vox.

Chacón ha explicado que otras medidas como las referentes al empleo público, se ha mejorado también la legislación laboral referente a proteger la igualdad de trato real entre mujeres y hombres, o la Estrategia Española para la Salud y la Prevención de Riesgos Laborales, donde se van a analizar las causas de los accidentes y se pondrán más medidas para evitar que esos siniestros laborales ocurran en los centros de trabajo.

De cara a las propuestas al nuevo Ejecutivo ha considerado que es fundamental trabajar en un nuevo Estatuto de los Trabajadores, donde se pudiera recoger, incluso, ha dicho, la reducción de la jornada laboral.

Junto con ello, ha incidido que "los trabajadores y las trabajadoras tenemos esa capacidad, sabemos reflexionar y sabemos lo que nos interesa. Por éso, apelamos a que mayoritariamente vayamos a las urnas, que no nos quedemos en casa. Es importantísimo porque se enfocan, como decíamos al inicio, dos modelos de sociedades, una de avances, de nuevos derechos, de mejorar la vida de la gente y otra de retroceso".

De este modo, Chacón ha expuesto que seguir avanzando significa "fortalecer" el diálogo social y las relaciones laborales, además de erradicar la violencia de género que "algunos dicen que no existe".

Por su parte, la secretaria general del UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha destacado de la última legislatura, tanto a nivel nacional como regional, la concentración y el diálogo social que ha dado como fruto muchos de los avances conseguidos, entre ellos, ha citado que, en Extremadura, se consiguió que los trabajadores en ERTE tuvieran una compensación hasta llegar a cobrar el salario mínimo interprofesional mientras estuvieran en esa situación.

En este sentido, ha instado a los partidos que concurren a las elecciones a que "digan exactamente qué es lo que van a hacer" para que pueda ser tenido en cuenta por los ciudadanos, además de apostar por un cambio del modelo productivo que debe pasar por un proceso de una transición junta, momento en el que ha reclamado una ley de industria a nivel nacional.

También ha demandado conocer si a nivel nacional se van a fortalecer las políticas activas de empleo, además de recalcar que es necesario que mejoren los servicios de orientación de empleo, al tiempo que ha abogado por ir hacia una reducción paulatina de la jornada laboral y por una mayor protección para el despido, aumentando las indemnizaciones, entre otras cuestiones, como una reforma fiscal progresiva para sostener el gasto público y defender la lucha contra la violencia machista.

De esta forma, Sánchez ha considerado que los ciudadanos son "inteligentes" y, de cara a ir a votar en las elecciones generales, saben cuánto se le ha subido la pensión antes y cuánto ahora o cómo se vivió la crisis de 2008 y la actual.

Junto con ello, se ha referido a la "censura" puesta en marcha no solo por gobiernos de Vox, sino también por gobiernos del Partido Popular, matizando que "yo no estoy diciendo ni mejor ni peor, digo que la gente analice, vea, porque yo creo que tenemos que seguir avanzando, tenemos que avanzar en derechos, nosotros vamos a estar ahí, UGT va a seguir peleando y esperemos que el día 23 los trabajadores y las trabajadoras voten sobre todo, teniendo en cuenta lo que se ha hecho y lo que quedaría por hacer, quién lo puede hacer mejor y quién no".