Guardiola: "Quiero una Junta de Extremadura a ras de tierra, quiero luz"

En su primera intervención como Presidenta de la Junta de Extremadura y tras jurar su cargo, Maria Guardiola Martín, ha querido recalcar que "a veces las lágrimas pesan más que las palabras" y se siente la "mujer más afortunada porque los extremeños han confiado en mi".

La nueva Jefa del Ejecutivo Extremeño ha anunciado que "mi despacho será un zaguan, un espacio que comunique la casa de todos, que es la Junta de Extremadura, con la calle, espacio fresco y sencillo de encuentros informales que esté abierto todo el día, se acabaron las moquetas, la rigidez y el boato, quiero una Junta de Extremadura a ras de tierra, quiero puertas y ventanas abiertas, quiero luz, una luz intensa, porque el cambio es una luz que no da opciones a la prenumbra".

Junto con ello, Guardiola ha destacado que "soy consciente de la enorme responsabilidad que asumo, la ejerceré con mucha humildad y compromiso" y, "voy a trabajar para formar el mejor ejecutivo que haya conocido esta tierra", el esfuerzo y la escucha serán el sello de nuestro gobierno y no descansaremos hasta encontrar una solución a cada uno de los problemas de los extremeños.

Asimismo, se ha mostrado agradecida por tener la oportunidad presidir el Gobierno de la mejor tierra del mundo, recalcando que "estaremos en lo pequeño y en lo grande", porque "el futuro se construye clavando profundamente los pilares en el suelo", "mi compromiso es firme, nuestro empeño por sacar a esta tierra de su situación será diario, constante y sólido".

Junto con ello, ha subrayado que "reclamaré el máximo respeto a nuestra comunidad, que no es algo negociable ni aplazable", aspirar a una política madura y sensata, del acompañamiento y confianza, considerando que "debemos escuchar, priorizar pero, sobre todo, creer en una tierra mejor, en sus proyectos y anhelos"

Reconoce que "comienza una aventura radiante, no recrearnos en lo anecdótico para no atender lo esencia, queremos esta región crezca sin techos ni matices y, este equipo será valiente, inconfomista y leal".

Así, ha añadido que "no nos podemos permitir soñar, necesitamos hacer, no nos podemos permitir imaginar necesitamos tacto, realidades y objetividad, no nos podemos permitir prometer, necesitamos madurez y obra".

La Presidenta de la Junta ha recordado que "venimos de un tiempo de confrontación y de extremismos y creo que esta tierra necesita un mandato sereno, conciliador, maduro y mi compromiso es ese, que la palabra se eleve sobre los gestos y que la verdad se imponga a las excusas".

Guardiola ha recalcado que se debe "combatir la incertidumbre" y no dejarse guiar "por los odios, ni por los prejuicios, ni por la impostura", reiterando que "debemos espantar a los fantasmas del pasado y buscar un camino nuevo" y, "no hay un músculo mayor que la esperanza", con la que se acometerá la "transformación profunda" que necesita la región, por lo que "será un honor ser la presidenta que lleve a Extremadura hacia su mañana".

Ha recordado a los extremeños que ya no vienen aquí y que tuvieron que marcharse para construir su proyecto de vida, diciéndoles "ojalá, si así lo desean, puedan volver y seguir construyendo aquí sus ilusiones".

La Presidenta de la Junta ha agradecido a su partido su confianza, a sus compañeros su "respeto" y su "trabajo" para llegar a ser la primera presidenta un año después de haber sido elegida al frente del PP de Extremadura, además de valorar el proceso de escucha iniciado y denominado 'Habla Extremadura.



Mientras, en la parcela más personal, ha valorado el apoyo brindado por su marido, la fuerza y educación que debe a su madre o a sus hijos, de los que ha dicho que piensa en "ellos siempre".



Y, María Guardiola Martín ha concluido su intervención diciendo "ya sólo queda trabajar, trabajar y trabajar para hacer realidad nuestros anhelos. Estaremos a la altura, podéis estar seguros".