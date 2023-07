Feijóo: Quien impide a Guillermo Fernández Vara ser presidente de la región es su partido"

Ep/Rd

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Nuñez Feijóo, en una entrevista a TVE, ha insistido en que la dirección de su partido estaba de acuerdo en que gobernara la lista más votada pero que el PSOE, que lo fue en Extremadura, "se negó" y no facilitó a los 'populares' hacerlo en solitario en Comunidad Valenciana, Cantabria, Baleares y Murcia, donde el PP ganó y los socialistas "votaron con Vox" en las investiduras.

Feijóo ha señalado que el PP "perdió en votos" pero "empató en escaños" con el PSOE en Extremadura en las autonómicas; y, al no haber respetado los socialistas la propuesta de dejar gobernar a la lista más votada, "quien impide a Guillermo Fernández Vara ser presidente" de la región "es su partido".

Así, ha recalcado que, "en Extremadura hay un Gobierno que tiene estabilidad y Vox tiene una consejería", la de Gestión Forestal y Mundo Rural, añadiendo que, "ahora vamos a ver si la alianza sale bien, si la coalición sale bien o sale mal, como le salió a Pedro Sánchez, durante estos cinco años" con Unidas Podemos en el Ejecutivo central.

Junto con ello, a la pregunta de si obligó a la nueva presidenta extremeña, que toma hoy posesión del cargo, a romper su compromiso personal, Feijóo ha asegurado que no haber ordenado a la 'popular' María Guardiola cambiar su 'no' a pactar en Extremadura y acabar firmando un gobierno de coalición, tajantemente ha señalado que "no le obligué".

LISTA MÁS VOTADA

El candidato del PP ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer gobernar "perdiendo" las elecciones del 23 de julio y ha asegurado que si él gana las generales con un resultado "suficientemente claro" llamará al PSOE para que le deje gobernar.

Ha indicado que "el PSOE lo que pretende es gobernar contra el que gane y no dejar gobernar al que gane. Y para eso necesita todo el arco parlamentario. Si nosotros sacamos un resultado suficientemente claro y determinante, yo llamaré a la puerta al PSOE para que me deje gobernar", reiterando que no quiere depender de Vox.

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha echado en cara a Sánchez que pretenda "bloquear" el Gobierno como "ya hizo en el año 2015 y en el año 2016 con aquello del 'no es no'" a Mariano Rajoy, llevando al país "a unas quintas elecciones generales en los últimos cinco años".

El candidato 'popular' ha explicado que buscará las condiciones para poder gobernar en solitario pero "no a cualquier precio" porque su "obligación será buscar estabilidad en el Gobierno", aclrando que "para esto, queda algo tan elemental como es votar y saber cuáles son las condiciones que los ciudadanos nos van a imponer en las urnas".

Ha insistido en su compromiso de que si no gana las elecciones, permitirá gobernar a Sánchez para que no dependa de los independentistas, "pero si gano, que me deje gobernar. Y si el PSOE está muy preocupado por los pactos con Vox, lo tiene en su mano: dejar gobernar al PP absteniéndose en la investidura".

Feijóo ha situado al PP como el único partido que, además de garantizar un "cambio seguro", quiere gobernar en solitario, ya que el PSOE "va a gobernar con todos, no solamente con Sumar, porque no le llega"; por tanto, ambos partidos pueden evitar que gobiernen los extremos, pero que solo ellos están dispuestos.

Ha puesto sobre la mesa que el socialista Felipe González "dejó gobernar" al PP en 1996 pese a que "podría haber pactado con el PNV y con Convergencia", pero "no se le ocurrió", indicando que "dejó gobernar a José María Aznar porque había ganado por 300.000 votos".

Y, ha insistido en que, "si el presidente del Gobierno va a tener menos votos y menos escaños que el líder de la oposición, será sin ninguna duda una legislatura atípica y muy complicada", más si cabe si necesita a Bildu y Esquerra.