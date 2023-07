Guardiola defiende el pacto con Vox y pide no se envuelva en la "pancarta apocalíptica"

Ep

La candidata a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, ha defendido el pacto al que ha llegado en la región con Vox y ha pedido al PSOE y a Unidas por Extremadura que no se envuelvan en la "bandera apocalíptica", ya que el acuerdo de gobernabilidad "no supone ninguna amenaza a los derechos de los extremeños".



De este modo, Guardiola ha remarcado que ha tenido las manos "completamente libres" para llegar a este acuerdo con Vox, que supondrá un "cambio de ciclo", y ha criticado que cuando se habla de "experimentos" se está desprestigiando, ha dicho, el trabajo y la libertad de otros para formar gobiernos, algo que, además, no le devolverá el Ejecutivo a Guillermo Fernández Vara, ha dicho.



Por ello, ha invitado a los partidos de la oposición a "a pasar de pantalla" y a "resituarse cuanto antes" porque, con su elección como presidenta de la Junta, "no hay ningún experimento" y sí un "cambio político" que materializa la "voluntad mayoritaria de los extremeños".



María Guardiola ha realizado estas declaraciones este viernes durante su turno de respuesta a los grupos parlamentarios en el debate de investidura del que saldrá elegida presidenta de la Junta al contar con el apoyo de los cinco diputados de Vox en la Asamblea de Extremadura.