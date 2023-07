La AEMET avisa del "riesgo importante" de la ola de calor en Extremadura

Ep.

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Extremadura, Marcelino Núñez, ha destacado que la actual ola de calor que atraviesa la región "no es tan dura" como en otras comunidades autónomas que tienen el aviso rojo pero ha advertido que tener una alerta naranja es también "un riesgo importante".



Así, ha explicado que la ola de calor activada ahora "afectará a muchísimas provincias" pero "es un poco distinta para los extremeños" porque también hay "una masa de aire atlántico" intentando "penetrar en la península bloqueada por este aire africano" por lo que en el "choque de masas de aire" a la región le puede "afectar más" la atlántica.



A este respecto, ha apuntado que las temperaturas que se esperan para estos días "son en torno a 40-41 grados" mientras que otras zonas como Córdoba, Jaén o el Valle del Guadalquivir se van a ver "más afectadas" y tienen avisos rojos con temperaturas "superiores" a las citadas anteriormente.



En declaraciones a Europa Press Televisión, ha aclarado que, no obstante, no quiere mandar "un mensaje erróneo" de "estar tranquilos", porque el aviso naranja "implica un riesgo importante" para la salud por lo que "hay que estar atentos".



"Hay que suprimir muchas actividades que sean prescindibles, el deporte, los paseos, en las horas centrales hay que evitar el sol, hay que estar a la sombra, hidratados, etcétera, etcétera", ha subrayado al tiempo que ha añadido que "sí, es cierto que comparado con otras que hemos tenido otros años, pues no es tan dura".



En cuanto a las previsiones para el verano, Núñez ha indicado que se espera "un poco más cálido que la media" de referencia entre los años 1981-2010 aunque "no es muy significativo porque en los últimos años" la misma es "superada año tras año".



Finalmente, ha señalado que lo que les "preocupa" un "poco más" es que la mayoría de las olas de calor antes se producían entre el 15 de julio y el 15 de agosto mientras que en los últimos años "el verano se va alargando, sobre todo más hacia la primavera".