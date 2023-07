Abascal saca pecho del acuerdo en Extremadura: "Vaya golpe hemos dado" a PSOE y comunismo

Ep

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha aprovechado este domingo su visita electoral a Extremadura, para reivindicar el Gobierno de coalición formado con el Partido Popular en la región tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo.



"Vaya golpetazo hemos dado al socialismo y al comunismo en Extremadura después de 40 años", ha celebrado ante un millar de simpatizantes en el hotel Las Lomas de Mérida, donde seguidores de Vox se mezclaban con otros ciudadanos que sofocaban el calor en la piscina del establecimiento.



Abascal ha atribuido a Vox el cambio electoral en Extremadura porque, aunque el PP ya gobernó en la comunidad entre 2011 y 2015, lo hizo "pactando con comunistas". "¿Y qué ocurrió? --ha preguntado--. Pues que no cambiaron nada". Por eso, ha sostenido, en las siguientes elecciones los ciudadanos volvieron a elegir "al original" y votar "al socialismo rojo en vez del socialismo azul".



"Por eso ahora es la primera vez de la historia democrática de Extremadura que echamos al socialismo y al comunismo", ha insistido sobre un resultado que ha dicho que provocó que "el autócrata (Pedro Sánchez) se quedara "aturdido" y convocara elecciones generales anticipadas esa misma noche "antes de que los suyos se le comieran por los pies".



En cualquier caso, Abascal ha subrayado que ha quedado demostrado en Extremadura que quien vota a Vox elige "un voto seguro y sabe qué va a pasar". Según ha recordado, durante la campaña electoral ya dijo que Vox no haría "de coche escoba" del PP. "No nos escucharon", ha lamentado sobre la actitud inicial de los 'populares', aunque al final "entraron en razón" y pudieron llegar a un acuerdo que ha calificado de "razonable".



EL PP, "UN KINDER SORPRESA"



Eso mismo ha explicado que ha pasado en la Comunidad Valenciana, en Castilla y León y en Baleares. Y la misma postura ha asegurado que mantienen en Aragón y Murcia, donde aún no han sellado ningún acuerdo pero sus votantes saben cuál será la postura de Vox.



En cambio, ha tildado al PP como "kinder sorpresa" porque "no sabes lo que te va a tocar", recordando sus pactos con el PRC en Cantabria o conversaciones con Teruel Existe en Aragón. "El que vota a Vox sabe lo que vota, el que vota al PP juega a la lotería", ha insistido.



De telonero de Abascal ha hecho el 'número uno' por Badajoz a las elecciones del próximo día 23, Ignacio de Hoces, quien ha reivindicado su relación con Extremadura pese a haber nacido en Madrid.



"Esta tierra la amo desde que nací, navidades y veranos en la siberia extremeña, en Talarrubias, de ahí eran mis abuelos maternos, bisabuelos y hoy todos ahí descansan en paz", ha rememorado en su estreno 'mitinero'.