Vara: “El PSOE siempre ha dado la cara, somos el partido que más se parece a España"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado en Badajoz que “no tenemos que tener complejos de decirle a la gente que en España hoy se vive mejor gracias a la socialistas del PSOE y de Pedro Sánchez”.

En concreto, el líder de los socialistas extremeños ha hecho estas declaraciones en el acto de pegada de carteles que tuvo lugar a las 00:00 horas de este viernes en la sede del PSOE de la provincia de Badajoz.

El acto ha contado con la presencia del secretario provincial de los socialistas pacenses, Rafael Lemus, los candidatos al Congreso de los Diputados Maribel García y Juan Antonio González y el secretario del PSOE de Badajoz, Ricardo Cabezas.

Así pues, en su intervención, Fernández Vara ha afirmado que “el PSOE siempre ha dado la cara, somos el partido que más se parece a España". "No debemos tener miedo al presente ni al futuro. Queda mucho partido y nos va a ir bien si somos capaces de explicarle a la gente que a los pensionistas les va mejor gracias al PSOE, o que les va mejor a los trabajadores y a las trabajadoras, a las familias también gracias al ingreso mínimo vital o a las becas”, ha argumentado.

Además, el líder de los socialistas extremeños ha añadido que “merece la pena defender a España, aunque nos haya podido costar, eso es lo que tenemos que seguir defendiendo". "Somos el partido que mejor entiende a España", ha apostillado Fernández Vara, quien ha apuntado que esta semana ha sido muy significativa en la región ya que “se han batido todos los récords de gente afiliada a la Seguridad Social y gente trabajando".

"Cuando llegamos al gobierno en 2015 había 150.000 parados y 500 millones de déficit o pagaban a los proveedores a 150 días. 8 años después hay 75.000 desempleados, más mujeres y jóvenes trabajando que nunca y esto ha sido posible gracias al PSOE”, ha aseverado.

Igualmente, el secretario general de la formación socialista ha reclamado que el PSOE debe defender “lo que hemos hecho, se trataba de que la gente tuviera oportunidades, que los 100.000 empleos precarios que había fueran indefinidos, que las 70.000 personas vulnerables tuvieran el ingreso mínimo vital o que a los 236.000 pensionistas se le subieran las pensiones”.

EN CLAVE NACIONAL

En clave nacional, ha reconocido que “el colmo es que Feijóo se atreva a decir que el PSOE les apoye si son la lista más votada, pero indecencias ya no más". "No puede ser que pida esto al PSOE y en Extremadura hayan hecho que la lista más votada no gobierne y lo haga quienes perdieron”, ha insistido.

Igualmente, como compromiso de cara a esta campaña y a la próxima legislatura, Fernández Vara ha afirmado que “vamos a hacer lo de siempre, que la cuna no imponga diferencias toda la vida, lo hizo el PSOE de hoy, de ayer y de mañana", según informa la formación socialista en una nota de prensa.

"Por eso, nuestros candidatos van a llevar al Congreso la palabra de los que necesitan la política para tener un proyecto de oportunidades, un proyecto de vida. Somos el contra punto de quienes quieren quitar impuestos a los ricos o que paguen menos los que más tienen, eso tiene graves consecuencias en la educación y la sanidad: cuando el PP gobierna debilita los servicios públicos”, ha incidido.

“Tenemos a Pedro Sánchez que ha hecho posible que a Extremadura vayan a venir 3.595 millones de euros de Fondos Europeos porque decidió que lo que había hecho el PP con el anterior Programa Operativo era insuficiente. Además, ha hecho posible que los Next Generation lleguen a las familias, a las casas, a las empresas y a las industrias. Nunca hubiésemos podido ser la vanguardia en la nueva industria verde sin un PSOE en el Gobierno de España que ha creído en esta tierra”, ha indicado.

Por último, ha concluido su intervención sentenciando que “el PSOE siempre ha estado ahí, con 144 años de historia, vamos a lograr que la estancia de la derecha y la extrema derecha en el gobierno sea un accidente en el tiempo. Me duele que se haya jugado con Extremadura en estas semanas".

"Los principios ya no valen para nada, su palabra no vale para nada, pero Extremadura no puede ser un juego, un laboratorio, lo podrían haber ensayado en otro sitio porque Extremadura no se lo va a perdonar nunca. Le vamos a decir bien alto y bien claro que vamos a seguir defendiendo los intereses de los extremeños y las extremeñas”.