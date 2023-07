Guardiola replica a Vara que "aquí el único que ha perdido es él"

Ep.



La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha replicado al presidente en funciones de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "aquí el único que ha perdido es él" y ha recalcado que los "perdedores no asumen una investidura si no la van a ganar".



De esta forma ha respondido la 'popular', a preguntas de los medios, a las declaraciones de Fernández Vara en las que éste calificaba el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura como un "pacto de perdedores".



"Él --en referencia a Vara-- salió la noche electoral, hay que recordarlo, diciendo que había perdido, despidiéndose de los extremeños y asumiendo que le habían dicho que no querían que fuera más el presidente de esta región. Por tanto, nada que decir", ha incidido.



De igual forma, ha señalado que "los perdedores no asumen, desde luego, una investidura si no la van a ganar". "Yo desde luego no me presentaría a una investidura si no tuviera los apoyos y, por tanto, lo que me considero es una afortunada por poder cambiar junto a un gran equipo los designios de mi tierra", ha dicho.



María Guardiola ha realizado estas declaraciones este miércoles en Mérida en una comparecencia acompañada de los candidatos del PP al Congreso y el Senado para las próximas elecciones generales del 23 de julio.



INSISTE EN QUE SUS PRINCIPIOS "ESTÁN INTACTOS"



También, y preguntada por las palabras pronunciadas por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre que la reacción de Guardiola contra Vox tras la constitución de la Asamblea de Extremadura fue "visceral" y "poco racional", la 'popular' ha dicho que el líder 'popular' la conoce "bien", al tiempo que se ha definido como una persona "pasional" y "muy emocional".



"Es cierto, y ya lo he reconocido yo en primera persona que cuando hice esas declaraciones dije, por supuesto, lo que pensaba, pero quizá lo hice de una manera menos racional y mucho más emocional, pero dije simplemente lo que pienso", ha señalado, además de añadir que sus "principios están intactos".