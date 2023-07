La producción industrial baja en Extremadura un 16,4% en mayo, el mayor descenso del país

Ep.



El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 16,4 por ciento interanual el pasado mes de mayo en Extremadura, frente al crecimiento medio nacional del 0,2 por ciento, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Con la subida nacional de mayo, la producción industrial retorna a tasas interanuales positivas después de haber registrado en abril un descenso del 4 por ciento.



La producción de la industria de energía ha sido la que más ha bajado en el quinto mes del año, con un descenso interanual del 5 por ciento. Les siguen los bienes de consumo duradero (-4,4%) y los bienes intermedios (-4,3%), mientras que los bienes de equipo y los bienes de consumo no duradero han aumentado en un 8,1 por ciento y 3,3 por ciento, respectivamente.



Por ramas de actividad, las que más han recortado su producción en tasa interanual han sido la industria de la madera y el corcho (-15,8%); la fabricación de otros productos minerales no metálicos (-13,2%) y las coquerías y refino de petróleo (-10,7%).



Entre los ascensos, los más pronunciados se los han anotado otras industrias extractivas (+34,9%); industrias extractivas (+33,4%) y la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (+19,2%).



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial ha bajado un 0,1 por ciento en mayo respecto al mismo mes del año anterior, tasa 0,9 puntos superior a la de abril.



NUEVE COMUNIDADES ELEVAN LA PRODUCCIÓN DE SU INDUSTRIA



La producción industrial ha aumentado en mayo en tasa interanual en nueve comunidades autónomas y ha disminuido en las ocho restantes. Los mayores ascensos se han dado en Castilla y León (+8%), Canarias (+7,3%), Aragón (+5,8%) y Galicia (+5,6%).



Por su lado, los descensos más pronunciados se han registrado en Extremadura (-16,4%), Murcia (-6,2%), Cantabria (-5,4%) y La Rioja (-4,9%).



LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CRECE UN 0,6% EN EL MES



En términos mensuales (mayo sobre abril), la producción industrial ha aumentado un 0,6 por ciento, tasa 2,5 puntos superior a la observada en el cuarto mes del año, cuando cayó un 1,9 por ciento, su mayor caída mensual desde marzo de 2022.



Por ramas de actividad, las mayores bajadas mensuales de la producción en la serie corregida han correspondido las coquerías y refino de petróleo (-3,5%); a la extracción de antracita, hulla y lignito (-3,3%) y a la fabricación de otros productos minerales no metálicos (-2,7%).



Por contra, los mayores incrementos mensuales de la producción los han experimentado la industria del tabaco (+13,6%), la confección de prendas de vestir (+7,3%) y la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (+7,2%).