Vox "vigilará" desde el Consejo de Gobierno el cumplimiento "eficaz" del pacto con el PP

El presidente del Grupo Parlamentario de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha restado importancia al debate sobre si la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural tendrá más o menos peso en el futuro Ejecutivo regional de María Guardiola, y ha puesto el foco en que la presencia de su formación en el Consejo de Gobierno de la Junta le permitirá "vigilar" el cumplimiento del "meollo" del acuerdo, que no es otro que los 60 puntos contemplados en el mismo.



"No nos fijemos solamente en la consejería, vamos a fijarnos en todo el acuerdo", ha advertido Gordillo en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión que ha mantenido con la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, en la segunda ronda de contactos para proponer candidato a la investidura, en la que ha manifestado la decisión de Vox de apoyar la candidatura de María Guardiola fruto del acuerdo de gobierno que se firmó el pasado viernes.



Un "buen acuerdo" que recoge reivindicaciones mutuas, ha dicho, que permiten a Vox estar "al fin" en el Consejo de Gobierno donde el PP va a contar con su colaboración para tratar de mejorar la comunidad en los cuatro próximos años.



Sobre el peso de la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural que estará en manos de su formación, ha dicho que "allá donde Vox tenga responsabilidades de gobierno lo va a hacer muy bien", al tiempo que ha resaltado que contará con "competencias decisivas".



No obstante, ha querido poner el foco en el "meollo" del acuerdo, que no es otro que las 60 medidas del acuerdo, que su formación se encargará desde el Consejo de Gobierno de que tengan "una eficaz traslación al día a día" del Ejecutivo regional.



Una reunión con Blanca Martín que ha calificado de "breve" y "muy cordial" en la que han estado repasando los plazos, y que ha sido "todo muy previsible", y en la que no se ha tratado sobre uno de los puntos del acuerdo de gobierno con el PP acerca de la modificación del reglamento de la Cámara para poder dar cabida a Vox en la Mesa de la Asamblea.



En cualquier caso, ha aprovechado para remarca que la "exclusión" de Vox de la Mesa de la Asamblea es "absolutamente anómala" puesto que no refleja el resultado de las elecciones.



"Vox ha entrado y ha entrado con fuerza en la Asamblea de Extremadura", ha dicho Gordillo, quien ha añadido que la entrada "tiene que verse también reflejada en todos los órganos" del parlamento regional, entre ellos la Mesa.



NO SE HA PERDIDO EL TIEMPO



Con respecto a los plazos que se están dando para la investidura, ha señalado que no cree que se haya perdido tiempo con las negociaciones del acuerdo, sino todo lo contrario. "Yo creo que se ha ganado tiempo porque ha quedado todo mucho más perfilado entre los dos partidos", ha dicho el líder de Vox.



Gordillo considera que ha habido "tiempo suficiente" para establecer un "cauce de diálogo" que, aunque ha tenido sus "momentos más tensos y menos tensos", propios de una negociación, está "todo dentro de la normalidad", al tiempo que ha servido para que "las posturas queden más definidas".



En todo caso, ha defendido que un mes de plazo para cerrar unos pactos de gobierno son un periodo "más que razonable y no es nada alarmante", puesto que se pondrán a trabajar "de inmediato" con el PP, con el que la colaboración "va a ser total y absoluta" porque el interés de Vox no es otro que "el bien de Extremadura".



El dirigente de Vox ha insistido en que habrá "cordialidad y colaboración" entre ambas formaciones y que "lo pasado, pasado está" y que desde su partido van a mirar "hacia adelante por el bien de Extremadura".



Asimismo, ha señalado que los tiempos para cerrar este acuerdo han venido marcados "por muchas circunstancias", entre ellas la política nacional, pero también la regional y "de todo tipo", ha dicho.