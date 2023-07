CREEx destaca el impacto de las reformas laborales para que no se destruya empleo

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEx), Javier Peinado, ha valorado positivamente el dato de paro registrado correspondiente al mes de junio, si bien ha matizado que el desempleo "no desciende al ritmo que nos gustaría".



En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, Peinado ha explicado que en términos relativos el incremento "no es muy relevante", pero ha valorado que se haya llegado en Extremadura a los 415.000 cotizantes, ya que "eso es muy importante, porque son personas activas que están generando riqueza".



Y es que, a su juicio, el que el empleo se mantenga, incluso crezca pese a un entorno económico tan desfavorable, hay que atribuirlo tanto al esfuerzo de los empresarios y las empresarias que siguen arriesgando y apostando por crecer, como a las últimas reformas laborales, la de 2012 y la de 2021, pactadas en el diálogo social y que, según ha manifestado, "han supuesto que cuando llegan situaciones de crisis como la de ahora, el mercado de trabajo se comporte mucho mejor que en épocas anteriores".



Con todo ello, el dirigente de la organización empresarial extremeña ha indicado que la tasa de paro en Extremadura sigue siendo muy alta, y se mantiene un importante diferencial con la media española, por lo que "hacen falta medidas diferenciadoras de carácter positivo tanto a nivel nacional como regional para mejorar la empleabilidad de quienes aún no tienen acceso al empleo".